Se advierten sanciones por desmanes en recintos electorales de Manabí

Portoviejo -

Neptalí Palma / Juan Bosco

Labores de inteligencia por parte de fuerzas especiales de la Policía habrían permitido ubicar a quienes generaron desmanes en recintos electorales del cantón San Vicente y en la parroquia Barraganete del cantón Pichincha.

Paola Morales, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí, anunció que quienes se vincularon en estos hechos serán sancionados.

Precisamente, este organismo electoral está a la espera de si se repiten o no las elecciones en estas localidades. Este hecho habría impedido tener el conteo total de votos para la dignidad de Prefectura de Manabí, que la disputan Leonardo Orlando (Compromiso Social) y Jaime Estrada (Sí Podemos).

"Entonces estas personas van a ser realmente sancionada, se están haciendo las acciones pertinentes porque este tipo de situaciones no se pueden permitir, no se puede jugar de esta forma con el proceso electoral, no se puede atentar con la seguridad inclusive de nosotros como ciudadanos", explicó Morales.

Los desmanes en la parroquia Barraganete en Pichincha dejaron a cuatro policías heridos.

Morales también pidió a los representantes de los movimientos y partidos políticos que participaron en los comicios del domingo anterior, que respeten este tipo de elecciones, evitar comentarios que inciten al desorden, pues agregó que ya se han registrado actos vandálicos porque no se ha podido realmente controlar a sus simpatizantes. “Eso también es responsabilidad de algunos candidatos o organizaciones políticas”, indicó Morales.

Rossana Cevallos, actual alcaldesa de San Vicente, y quien, de acuerdo a sus versiones, ganó la reelección el pasado domingo, indicó que respeta mucho la decisión del Consejo Nacional Electoral (sobre si repite o no los comicios en este cantón), pero señaló que no hubo quema de actas ni de urnas.

Marcha

A las 15:00 de este martes, en los exteriores del Centro de Procesamiento de Resultados, la mayoría de candidatos a alcaldes de San Vicente ofrecerán una rueda de prensa respecto a lo suscitado el domingo.

A las 17:00, en las calles céntricas del cantón San Vicente, se realizará una marcha por la paz, quienes exigirán respeto a los resultados del domingo anterior.

María Farías Bermúdez, 20 años, habitante de San Vicente, manifestó que junto a un grupo de jóvenes tomaron la iniciativa, a la que están invitando a la ciudadanía, a las autoridades, líderes religiosos y candidatos, con el objetivo de lograr una reconciliación, luego del intenso accionar proselitista.

Por su parete, Eddy Mendoza Mejía indicó que el valor de la paz, debe estar por encima de cualquier consideración personal o partidista. Destacó el hecho de que el pueblo se ha pronunciado mayoritariamente por una de las candidaturas participantes, y que la colectividad debe aceptar y respetar esos resultados. (I)