Alcalde de Guachapala ganó por un voto

Cuenca -

En Azuay el proceso electoral tuvo dos aspectos que volvieron diferente al resto del país. Por un lado la Consulta Popular antiminera y por otra la participación de un candidato que renunció a su alcaldía para postularse al mismo cargo pero en otro poblado. Mientras que el cantón Guachapala el Alcalde electo ganó con un voto de diferencia.

En lo primero, según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el No tuvo un 86,79% para que no se explote el proyecto Loma Larga (Quimsacocha). Incluso en la parroquia San Gerardo que fue la principal beneficiaria de las regalías mineras anticipadas con cerca de $ 3’000.000, ganó el No con el 55,27%.

Por dos periodos consecutivos, Raúl Delgado fue alcalde de Guachapala por Alianza PAIS y ante la imposibilidad legal de reelegirse se postuló para el mismo cargo pero en el vecino cantón de Paute. Finalmente ganó con 7.111 votos que representan el 41,97%. En inicio su candidatura fue impugnada aduciendo una reelección pero demostró que no fue así y venció ampliamente a sus rivales políticos.

La elección más disputada estuvo en el cantón Guachapala donde, según el CNE, José Luzuriaga de la alianza Azuay por el Futuro que soñamos, ganó con 905 votos a Paulo Cantos, de Guacahpalá Gana, que obtuvo 904 tras contabilizar el cien por ciento de las actas. Tras esta situación los simpatizantes de Cantos protestaron en los exteriores de la Municipalidad con la exigencia de que se reabran las urnas para un conteo voto a voto.

Una novedad adicional se presentó en el cantón Santa Isabel donde el candidato Ernesto Guerrero, de Alianza Unidad por el Cambio, rompió con 19 años en el poder de Rodrigo Quezada, que militó en el MPD y fundó su propio movimiento. Para seguir en el poder postuló a su esposa, Mónica Torres, pero no quedó en el cuarto lugar. (I)