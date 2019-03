Desmienten denuncia sobre no aparición en papeleta de un candidato a alcalde en Lomas de Sargentillo

Lomas de Sargentillo -

Los doce candidatos a alcalde de Lomas de Sargentillo, en la provincia del Guayas, constaban en las papeletas que llegaron al recinto electoral de la escuela Manuela Cañizares. La denuncia de no constaba el candidato de la lista 7, Erol Moncada, fue desmentida por Carolina Nevárez, coordinadora del recinto.

"Llegó ese rumor y verificamos mesa por mesa y en todas está ese candidato", sostuvo Nevárez.

Wilson Sánchez, director nacional del partido de la lista 7 Adelante Ecuatoriano Adelante, denunció la supuesta irregularidad en Lomas de Sargentillo a través de un video en las redes sociales. Ahí pedía que se suspenda el proceso electoral en este cantón. Este Diario se comunicó con Sánchez, pero no detalló el nombre del recinto donde supuestamente se dio la presunta irregularidad.

No obstante, en este recinto se presentó la falta de papeletas de los candidatos a concejales de este cantón, en la Junta 3 de Mujeres. En su reemplazo habían recibido equivocadamente las papeletas de concejales de Colimes.

"Para que el proceso no se paralice hemos suplido con papeletas de otras juntas, diez, diez, diez, porque siempre hay un margen de personas que no votan", apuntó Nevarez.

La falta de estos documentos causó demoras en más de una hora entre las ecuatorianas registradas en esta mesa. "Ya tengo más de una hora y no avanza esta fila, salen y entran con papeletas porque no hay", dijo una habitante de hace 35 años de Lomas de Sargentillo, quien prefirió no dar su nombre.