Tomislav Topic cumplió con la entrega de $ 13,5 millones a Inmobiliar

Tomislav Topic, propietario de Telconet e investigado por un supuesto delito de lavado de activos, cumplió con la entrega de los $ 13,5 millones que había acordado con la Presidencia de la República. En una tercera audiencia, el empresario entregó doce certificados de depósitos que suman $ 12,5 millones. Hace dos semanas ya había consignado a Inmobiliar $ 1'000.000.

Este dinero, al parecer, corresponde a supuestas transferencias ilícitas realizadas por la empresa Glory International a Telconet por la construcción del cable submarino de transmisión de datos. Para la Fiscalía, ese monto se constituye en la evidencia de un supuesto ilícito.

Este martes, en una audiencia realizada en Guayaquil, se constató el cumplimiento del acuerdo. Iván Granda, secretario Anticorrupción, explicó a EL UNIVERSO que la entrega del "dinero robado por la corrupción del correísmo en la trama Odebrecht es un importante paso, y hemos estado vigilantes en este proceso para que se respeten los intereses del pueblo ecuatoriano...".

Ratificó que los $ 13,5 millones serán destinados al pago a los jubilados y para la atención social, como lo dispuso el presidente Lenín Moreno hace dos meses aproximadamente.

Jorge Zavala Egas, abogado de Topic, indicó que al no aceptar el Gobierno el pago programado propuesto por la defensa, "nos ajustamos a los que ellos querían, y se cumplió el acuerdo...". Sin embargo, manifestó que si durante el proceso judicial no se determina que las transferencias fueron ilícitas, el dinero debería ser devuelto a su cliente. "En caso de que no haya decisión judicial de que el activo es ilícito, por supuesto que regresa...".

Zavala aseguró que la asistencia penal China confirmó este lunes que "los activos de Glory (International) eran lícitos cuando llegaron a Topic, y ya no hay sentido de seguir preocupándose por eso...". Sostiene que Inmobiliar puede administrar el dinero, pagar a los jubilados, "y verá el administrador cómo tiene siempre el fondo contingente sin hay una orden de devolución".

Respecto al pedido de juez Ricardo Barrera de iniciar una investigación a Topic por no cumplir con la entrega de los $ 13,5 millones a fines de febrero, Zavala dijo que pidió la revocatoria. "Pero me tiene sin cuidado, eso no tiene sentido jurídico, ese tipo penal no es aplicable en este caso...".

En la audiencia de este martes, la defensa de Topic esperaba que se revoque la medida cautelar de prohibición temporal de transferir o mover fondos de la cuenta de Telconet. (I)