7 sabores para degustar en el Mercado del Río en Guayaquil

De pueblos como Give en Dinamarca o de ciudades como Latacunga, en Cotopaxi, Ecuador, los turistas extranjeros y nacionales llegan al Mercado del Río, en el Malecón 2000 y calle Colón, para probar su variada gastronomía que incluye platos con pescados y mariscos, comida manabita, internacional, postres, preparaciones con verde o maduro, comida de la costa y de la sierra.

Nanna Hyldahl y Maos Bhutho, de 21 años, vienen de Give, una pequeña localidad ferroviaria de Dinamarca, en el norte de Europa. Les gusta el clima cálido de Guayaquil y almorzaron un kabab chenye en el Paraíso Persa, en la nave El Carmen del Mercado del Río. La preparación incluye lomo fino de cordero, ensalada de lechuga, pepino y tomate más papas fritas por $7,50. Ambos están satisfechos con el precio de su plato y les gusta que el lugar tiene varias ofertas.

Pedram Hosseini es quien dirige Paraíso Persa. Llegó de Teherán, Irán, hace 20 años. Como siempre le interesó la gastronomía abrió un restaurante, “y le gustó a la gente por su calidad y precio”, asegura Hosseini, médico veterinario de profesión. En su local hay preparaciones y precios para todos: desde $3,50 hasta los $7,50.

Hosseini descubrió que muchos comensales disfrutan del verde, por eso creó una nueva versión del shawarma, en su local se lo sirve acompañado de patacones.

Pero no solo platos a base de verde se pueden degustar en el Mercado del Río. Los mariscos también son del deleite de visitantes como Sofía Corrales, quien viajó desde Latacunga a Guayaquil junto a su padre Segundo Culqui por negocios. Para ella este punto se ha convertido en un lugar de encuentro con la gastronomía de la costa. “En mi ciudad no hay buena comida de mar porque estamos en la Sierra, los camarones aquí son grandes”. Su padre y ella ordenaron una bandera y un arroz con camarones por un total de $ 12 en Los Arbolitos 2 del Río, ubicado en la nave El Astillero. Corrales reconoce que en su ciudad solo uno de los platos le hubiera costado entre $10 y $12 y seguramente no hubiera tenido el sabor típico que lo caracteriza.

Una opinión que comparten los amigos Lucas Cevallos y Paula Figueredo, ambos de 10 años. Para Cevallos es su sexta vez en el Mercado del Río y además de los camarones apanados, una de sus partes favoritas de este espacio son las luces elaboradas con material reciclado. A Figueredo lo que más le atrae es que hay de todo en un mismo sitio. “No es como un restaurante donde solo tienes una carta, aquí hay varios tipos de comida, hay muchas más opciones”.

Esta es una de las razones por las que Karla Villamar, operadora turística de Make Ecuador, recomienda a los guías invitar a extranjeros y nacionales. La operadora suma otro motivo: su cercanía con varios lugares emblemáticos de la ciudad como el río Guayas, el Malecón 2000, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC), Las Peñas, entre otros, lo convierten en el lugar ideal para visitar. “Encuentran todo en un mismo sitio sin necesidad de desplazarse a otras ciudades”, expresa Villamar.

La comida de la sierra también destaca, según Carol Villao de la operadora turística Hamaca Tropical Tour. Su lugar preferido es Ruphay en la nave El Carmen donde, en el pasado feriado de carnaval, pidió un mote sucio y una chicha de jora por $ 4. “Espectacular”, así describe el sabor de su plato.

Santiago Granda, director de La Escuela de los Chefs, reconoce que los precios son bastante buenos y que los productos tienen calidad. Asimismo explica que hay una gran diferencia con las huecas de Guayaquil porque el espacio que ofertan es un sitio seguro y climatizado.

Estos son algunos de los atractivos por los que en época de vacaciones el Mercado del Río recibe en promedio al mes 35.000 comensales y de octubre a diciembre supera los 50.000 asistentes por mes.

Algunas de las opciones gastronómicas que brinda son:

Platos con pescados y mariscos

Ostras (Restaurante Balandra)

Uñas de cangrejo (Restaurante Balandra)

Pastel de Cangrejo (Casa Manaba)

Ceviche de Langosta (Gust Conchas)

Encocado de Camaron (Casa Manaba)

Platos manabitas

Bolones (Las Primas)

Bollo Manaba de chancho (Las primas)

Corviche 2.0 (Casa Manaba)

Ceviche Jipijapa (Puerto Mani)

Camarones a la sal y ajo con salsa manaba y patacones (La Orilla)

Platos internacionales

Pollo con salsa Tao Shy (Queen Dim Sim)

Pizza Margherita (Pizzallini)

Panino de Porcetta (Pizzallini)

Callos a la Madrileña (La Tasca del Río)

Shawarma (Paraíso Persa)

Kabah (Paraíso Persa)

Postres y dulces

Helados (Sorbetto)

Brownie con helado (Sorbetto)

Waffles y Pancakes de Nutella (Kawka)

Aplanchado de higos y queso (Kawka)

Pie de Limon (Sweet & Coffee)

Chocolate Caliente (De Cacao)

Platos con verde y/o maduro

Colonche. Patacon salteado con marisco o carne, bañados en salsa de maní (Las Primas)

Empanada de Verde (Empanadas de Nico)

Cazuela al horno (Los Arbolitos 2 del río)

Platos de la costa

Frejolón con Ragu de Carne (Señor Fréjol)

Menestrazo (cremoso moro o menestra favorita con huevo y patacones) (Señor Fréjol)

Alitas apanadas en coco con salsa esmeraldeña (La Orilla)

Seco de chivo con aguacate y maduro frito en miel (La Orilla)

Sango de choclo con camarón (La Orilla)

Platos de la sierra

Hornado (Ruphay)

Llapingacho (Ruphay)

Mote Pillo (Ruphay)

Datos importantes

Mercado del Río tiene alrededor de 26 locales en los que ofrece más de 500 platos entre nacionales e internacionales.

Nanna Hyldahl, de 21 años, en el Mercado del Río junto a su enamorado Maos Bhutho

Horario de atención:

Lunes a miércoles

12:00-21:00

Jueves a viernes

12:00-00:00

Sábados

11:00-00:00

Domingos

11:00-21:00

Página web

http://www.mercadodelrio.com.ec/

Redes sociales

Facebook: https://www.facebook.com/mercadodelrioec/

Instagram: https://www.instagram.com/mercadodelrioec/

Twitter: https://twitter.com/MercadoRioGye?lang=es (P)