Arcotel espera resultados de exámenes de la Contraloría sobre frecuencias temporales

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) informó, a través de un comunicado, que la Contraloría General del Estado realiza exámenes especiales a los procesos de otorgamiento de frecuencias temporales que la institución autorizó en 2015, entre ellas a los canales de televisión abierta RTS y Televicentro.

La Arcotel recordó que estas frecuencias fueron otorgadas mediante las Resoluciones No. ARCOTEL-2015-222 de 4 de agosto de 2015; No. ARCOTEL-2015-408 de 31 de agosto de 2015; No. ARCOTEL-2015-223 de 4 de agosto de 2015, y No. ARCOTEL-2015-409 de 31 de agosto de 2015.

El organismo de control recalcó que mediante el Informe No. DNA4-0025-2018, aprobado el 22 de junio de 2018, la Contraloría presentó los resultados del Examen Especial al Concurso de Frecuencias, realizado en el 2016, a los procesos de concesión de frecuencias para los servicios de radiodifusión en la Arcotel, en el cual se emitieron 15 recomendaciones.

Indicó que 14 de ellas se cumplieron, y una relacionada a la revisión de 221 frecuencias, se encuentra en proceso de ejecución, cumpliendo con el cronograma establecido en la Resolución ARCOTEL-2019-0134 de 26 de febrero de 2019; aunque advierte que en ese informe no se hace refierencia en ningún caso al otorgamiento de la autorización de frecuencias temporales.

En este contexto, la Arcotel infomó que, el 18 de diciembre de 2018, el Contralor General del Estado notificó a la Dirección Ejecutiva sobre el inicio de acciones de control, con el objetivo de determinar la legalidad; veracidad; y, propiedad de los procesos de concesión y renovación de frecuencias, así como, el otorgamiento de autorizaciones para la instalación y operación temporal de frecuencias de televisión de señal abierta, efectuados por la Acotel, por el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2015 y el 30 de septiembre de 2018, es decir, que se centrará en las autorizaciones y concesiones otorgadas fuera del concurso de frecuencias.

"En consecuencia y en atención a lo manifestado, aclaramos que la Contraloría se encuentra realizando el Examen Especial sobre el otorgamiento de frecuencias temporales, y una vez que se cuenten con los resultados, procederemos conforme lo recomendado por el Organismo de Control", indicó la Arcotel. (I)