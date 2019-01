Jorge Glas pretende levantar sigilo de su patrimonio por supuesta vinculación con firma china

Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glas, aseguró esta mañana que su defendido está dispuesto a firmar una autorización con la Fiscalía General del Estado para levantar el sigilo de cualquier naturaleza, frente a la vinculación con la empresa china Acería Xinlong S.A., ubicada en el cantón Milagro.

"No tengo patrimonio escondido en ninguna parte del planeta", dice el comunicado de Glas que leyó Franco Loor en rueda de prensa en un edificio ubicado al centro de Guayaquil.

Además, Loor mencionó que presentarán una querella por calumnia contra Iván Granda, subsecretario general de Acción Política de la Presidencia, Raúl Ledesma, ministro de Trabajo; y, María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae).

Ellos dieron este martes una ruenda de prensa donde Granda indicó que existen elementos de convicción de la relación de Glas, su tío Ricardo Rivera y del empresario Tomislav Topic. Esto también fue expuesto durante un video en aquel pronunciamiento de las autoridades.

El pasado 27 de diciembre de 2018, la firma china fue allanada por supuesto lavado de activos y otros delitos como testaferrismo, defraudación tributaria y aduanera y precarización laboral, según lo indicó el Gobierno Nacional.

En tanto, hoy se realizó una rueda en Milagro donde la fiscal subrogante Ruth Palacios mencionó que no puede adelantar criteros. "Estamos en una investigación, no puedo adelantar criterios bajo ningún aspecto, si eso sale se acaba la investigación (...) no puedo adelantar ningún criterio, es una investigación que recién inicia, bueno no tan recién en cuanto a los antecedentes, pero en si en Fiscalía recién inicia para ya darles un golpe a lo que se ha hecho", citó.

"FGE investiga dos denuncias, una por presunto lavados de activos y otra por asociación ilícita en contra de empresa acerera XinLong. Todo está en fase de investigación previa. No se descarta otros delitos que puedan derivarse a futuro", dijo Fiscal General (e) #RuthPalaciosB. pic.twitter.com/hq6bsSKtEL — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 9 de enero de 2019

Paralelamente en el norte de Guayaquil, la defensa legal de la acería Xinlong rechazó las aseveraciones de que esta compañía guarda relación con las personas mencionadas en el video en presuntos casos de corrupción y afirmó que está dispuesta a que se investigue todo lo relacionado con los supuestos delitos de lavado de activos y testaferrismo.

"La compañía no está vinculada a funcionarios del Gobierno anterior, ni directa ni indirectamente, ni como proveedor ni bajo ninguna relación, no hubo, no hay ninguna relación contractual, de ahí que me llama la atención que se haya dicho que la acería estaría involucrada en lavado de activos y testaferrismo (...)", dijo Egas Carrasco, uno de los abogados de la empresa.

Además, señaló que no han sido llamados por la Fiscalía, pero están dispuestos a comparecer ante cualquier instancia judicial o administrativa. "Ya comparecimos, hemos señalado casilla en la Fiscalía en Quito y ninguno de los representantes todavía ha sido llamado a rendir su versión, estamos listos para ir y estamos listos para entregar toda la información", expresó.

Finalmente, manifestó que la acería existe jurídicamente desde el 2014, cuenta con todos los permisos legales, y la compañía no está operando. (I)