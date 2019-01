Agrícolas y ganaderos se suman al rechazo por la reducción del subsidio del diésel

El rechazo de los transportistas que consumen diésel se torna más general y suma a sectores productivos, como ganadero y agricultores, que ayer también pidieron la derogatoria del Decreto Ejecutivo 619 sobre el precio de combustibles.

Los dirigentes de los gremios de transportistas a diésel hoy esperan recibir la propuesta de reforma a dicho decreto, luego de una reunión que mantuvieron la tarde de ayer con autoridades del Gobierno.

Abel Gómez, el vocero oficial de todas las federaciones y asociaciones para este tema, insiste en que el pedido al régimen es la derogatoria, pero ante el anuncio del Gobierno de que no aplicará el incremento al diésel para el sector de transporte de pasajeros, escolar, de carga de alimentos y otros, decidieron esperar el documento.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que hoy se emitirá la aclaratoria al Decreto 619 respecto a que no se elevará el valor del galón de diésel “para cualquier tipo de transporte; su precio oficial se mantendrá en $ 1,037”.

La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos rechazó el mencionado decreto, que reduce el subsidio de las gasolinas eco, extra y diésel y exigieron su derogación.

A Francesco Tabacchi, presidente del gremio, le preocupa la afectación en la producción de alimentos primarios. “No tenemos incentivos, no tenemos seguridad y ahora nos quitan el subsidio a los combustibles”.

Con esto concuerda Enrique Baquerizo, gerente de la Asociación, quien asegura que no solo utilizan el diésel sino la gasolina extra para actividades agrícolas. Indica que estos combustibles son indispensables para la operatividad de la maquinaria, bombas de riego y traslado de las mercaderías al centro de acopio. Y pide al Gobierno que priorice al sector agrícola y pecuario con dos opciones: mantener el precio o un mecanismo de compensación.

De no tener una respuesta, el representante no descarta acudir a las calles. “Los que utilizamos el combustible para producir tenemos que ser tomados en cuenta (...), eso pasa cuando no tienen idea (régimen) de lo que pasa en el campo”, dice.

El presidente de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, Kléber Sigüenza, dice que el alza del diésel aumenta el costo de mecanización, riego y cosecha, y que “las autoridades deben considerarlo. No nos arrinconen”, escribió en su cuenta de Twitter.

En Guayaquil, de un total de 2.000 unidades de transporte escolar que funcionan, 700 se movilizaron ayer por las vías a la costa y Daule; la avenida Juan Tanca Marengo y Portete.

“Nos manifestamos sin interrumpir el tránsito vehicular ni bloquear vías. Queremos que se derogue el decreto. Esto afecta a la economía familiar del país”, dice Henry Pinto, presidente de la Junta Provincial de Transporte Escolar del Guayas.

Afirma que el sector no está convencido de un mecanismo de compensación, en caso de incrementarse el precio oficial del diésel que se mantiene en $1,037 por galón.

Pinto señala que el problema es la diversidad de unidades que poseen: furgonetas y buses. Cree que un mismo mecanismo para ambos no beneficia por el consumo en galones. La manifestación duró 45 minutos.

Marcha por medidas económicas

El Parlamento Laboral Ecuatoriano, Asamblea Nacional Ciudadana, Red de Maestros, entre otras organizaciones darán hoy detalles de la movilización que harán en rechazo a las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional y lo que llaman intento de privatización de los sectores estratégicos. (I)