Transportistas escolares también se movilizaron en Manabí en rechazo al decreto 619

Montecristi -

La vía Montecristi-Colisa fue cerrada por varios minutos la mañana de este lunes, por parte de varios transportistas escolares que elevaron su queja en contra del Gobierno, por la emisión del decreto 619, que reduce el subsidio de las gasolinas eco, extra y el diésel.

Inmediatamente a la acción, agentes policiales desalojaron el bloqueo, por lo que los dueños de las unidades decidieron ubicarlas al costado de la vía; luego, algunas de estas unidades formaron parte de un plantón y caravana realizada por varios sectores de Manta.

Washington Parrales, dirigente del gremio de la transportación, indicó que la decisión de salir a las calles fue para exigir al Gobierno la derogatoria del mencionado decreto. Alega que de concretarse sería un nuevo golpe al bolsillo de los ecuatorianos, principalmente para lagente de la zona rural que debe sacar los productos a la ciudad, lo que se traduciría en incremento de precios de los víveres.

"Estaremos en pie de lucha hasta el 15 de enero; si el 15 de enero no se deroga el decreto 610, el 16, al día siguiente, estaremos en las vías paralizados… nosotros queremos la derogación, nada de enmiendas de este gobierno que no ha sido serio y no le creemos", indicó Parrales. (I)