Vacuna, manera eficaz de prevenir el virus del papiloma humano en Ecuador

“Hagan silencio. Todos los años venimos a vacunar a las niñas de 9, 10 y 11 años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Esto es importante para la prevención de cáncer de cuello uterino y de mamas”. Ese fue el mensaje que dejó una enfermera del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los alumnos de un aula de la escuela fiscal Rosa Borja Izquierdo de Guayaquil, antes de vacunar a cada una de las niñas que eran llamadas en orden alfabético.

“Al llegar a casa se bañarán y se colocarán una compresa de agua fresca en el brazo y conversarán con la mamá o el papá sobre lo que se les ha puesto”, continuó. Fue la primera dosis para estas niñas que tenían 9 años.

Hasta el 30 de noviembre último un total de 39.319 niñas habían recibido la primera dosis de la vacuna del VPH y 30.095 completaron la inmunización con el refuerzo en la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

Personal del Ministerio de Salud Pública realiza charlas preventivas en escuelas fiscales cuando realiza la vacunación contra el papiloma humano. Foto: Ramón Zambrano

Se aplica en cualquier brazo e implica dos dosis con un intervalo de 6 meses entre cada una. La Coordinación Zonal 8 del MSP indica vía e-mail que la vacuna “no tiene efectos secundarios”, pero “esporádicamente se reportan reacciones locales leves como enrojecimiento, edema y dolor en el sitio de la aplicación”.

La vacuna es parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y de la Estrategia nacional de salud para la prevención del cáncer cérvico uterino.

La entidad informa que se aplica durante todo el año a la población femenina de 9, 10 y 11 años de edad. Son edades cuando se asume que los menores aún no han iniciado la actividad sexual, por lo que no se han expuesto al VPH.

Hay una alta incidencia de esta enfermedad de transmisión sexual en el país. La manera más eficaz de evitar que este virus ingrese al organismo es la vacunación de mujeres y hombres antes de que se expongan al VPH, dicen los especialistas.

El ginecólogo Ramón Martínez afirma que hay que dar asesoría a los padres sobre lo que se evita con la vacuna del VPH. “Solo es una manera de prevenir el cáncer a nivel de los genitales. El refuerzo es para que la persona quede completamente inmunizada”, asegura.

La edad ideal para vacunar es entre los 9 y 12 años de edad, tanto hombres como mujeres, dice Francisco Plaza, jefe del Servicio de Ginecología del hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

“La vacuna funciona cuando los mecanismos de defensa se están terminando de formar y esto generalmente se da en los niños, pudiera ser que funcione también hasta los 24 y 25 años que es cuando el organismo completa su proceso biológico de conformación estructural en todos los órdenes, entre esos el de la inmunidad, siempre y cuando nunca hayan tenido relaciones sexuales o no se hayan puesto en contacto con el virus”, agrega Plaza.

El especialista ve como positivo el proceso de vacunación y recalca que se deben cumplir los programas: “Es un acto hasta de mala fe –diría yo– poner una sola vacuna y diferir los plazos y no poner la segunda porque no hay presupuesto o no llegó el lote que se importó”. En el sector privado cada dosis tiene un valor entre los $ 90 y $ 135.

Ronald Cedeño, director de estrategias de prevención y control del Ministerio de Salud Pública, reconoce que es un reto para Ecuador y el resto de países de la región la prevención del VPH: “Al ser de transmisión sexual es importante el tema del uso de los métodos anticonceptivos de barrera (preservativos), que protegerán en parte la posibilidad de contraerlo”.

Es uno de los principales retos, agrega el funcionario, promocionar la educación en salud permanentemente. “Es irle dando ese enfoque de que la salud va más allá de tener ausencia de enfermedad, sino que engloba una gran cantidad de componentes en los que no solo el MSP tiene responsabilidad”, asegura.

Un paso, dice, ha sido la colocación de dispensadores de preservativos. (I)