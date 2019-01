Taxistas y Gobierno llegaron a un acuerdo de compensación ante reducción de subsidio de combustible

Quito -

Entre $ 77,70 y $ 99,90 de compensación mensual recibirá cada taxista, de acuerdo con la ciudad donde opere, como compensación para no ser afectado por la reducción del subsidio de $ 0,37 por cada galón de gasolina extra y ecopaís.

Este fue el planteamiento que hizo el Gobierno a la dirigencia del taxismo a nivel nacional en la reunión del miércoles por la tarde en el Salón Azul de la Presidencia y que ayer fue socializado y aceptado por las bases provinciales.

Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), que aglutina alrededor de 60 mil unidades, explicó que se crean tres categorías de acuerdo con la ciudad.

En la categoría A, para los taxistas que operen en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca o Machala se establece una compensación de hasta $ 99,90 mensuales, valor que resulta de multiplicar los $0,37, que el Gobierno incrementó al precio de cada galón al reducir el subsidio, por un cupo de 270 galones al mes.

En la categoría B, para los taxistas que operan en las cabeceras cantonales de la mayoría de provincias, la compensación será de hasta $ 85,14 al mes, por un cupo de 230 galones.

Y, en la categoría C, para las ciudades más pequeñas, el valor subsidiado irá hasta los $77,70, que corresponden a un cupo de 210 galones al mes.

Carlos Bruhnis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transportes en Taxis de Pichincha, que agrupa a unos nueve mil afiliados y que no es parte de Fedotaxis, también se mostró de acuerdo con la propuesta del Gobierno.

En tanto, otros sectores de la transportación, como el escolar y el de carga pesada, se sumaron al pedido de derogatoria del Decreto Ejecutivo 619 que también reduce el subsidio del diésel, así como lo hizo la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip).

Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar, conformada por 13.200 transportistas, informó que el sábado resolvieron pedir la derogatoria del decreto e iniciar con movilizaciones y concentraciones.

Guamán dijo que una compensación no aplicaría para este sector, pues tienen diferentes tipos de vehículos y los recorridos no son uniformes en el país. Además, la compensación para los escolares no sería para los doce meses.

En Guayaquil, los dirigentes de la transportación de carga pesada también pidieron la derogatoria. José Benavídez, presidente de la Federación de Volqueteros del Guayas (Fedevolpg), aseguró que la medida es apoyada por traileros del puerto marítimo, volqueteros, tanqueros, tricimoteros y parte de gremios de taxistas.

En volquetas, indicó que en Guayas son alrededor de 1.400 unidades de capacidades altas, desde 1.500 centímetros cúbicos hasta 5.000 centímetros cúbicos, por lo que las medidas de compensación ofrecidas a otros gremios, como la transportación pública, de pasajeros o taxistas, no les serviría.

Advirtió que la dirigencia se declaró en sesión permanente y que la próxima semana tomarán una decisión con el resto de gremios de la transportación, en Quito y que, si no se deroga el decreto, irían al paro. (I)