Asambleísta Ana Galarza pide se investiguen denuncias de corrupción señaladas por su exasistente

Quito -

Que Fiscalía haga una investigación a fondo de los hechos de supuesta corrupción que se denuncian en redes sociales ocurrieron en el despacho de la asambleísta Ana Galarza, es lo que pidió esta tarde a la Fiscalía la aludida, quien es parte del Movimiento CREO. El objetivo es que se llegue a la verdad de lo que ocurrió realmente.

El pedido llega a solo horas de que circuló un audio en redes sociales en el que Lenin Rodríguez, exasistente de la legisladora de CREO, habla de actos de corrupción en el que estarían involucrados colaboradores del despacho de Galarza, así como también otros asambleístas.

Roberto Calderón, abogado de Galarza, afirma que las acusaciones que hace el exasistente de su cliente son infundadas. Adelantó que la legisladora dará todas las facilidades a la Fiscalía (acceso a su personal, a sus computadoras, a sus cuentas, a sus números telefónicos...) para que se desvirtúen estas "acusaciones maliciosas".

Roberto Calderón, abogado de la legisladora Ana Galarza, pide a la FGE que investigue todo lo relacionado al audio que circula en redes sociales sobre supuestos actos de corrupción en el despacho de su cliente. Asegura que colaborarán con la justicia. @eluniversocom pic.twitter.com/Lmx9bpiNGK — Santiago Molina (@santiagomolinao) 3 de enero de 2019

La asambleísta Galarza conminó a su exasistente a que presente una denuncia formal en la Fiscalía, se haga cargo legalmente de todo lo que señala con firma y así pruebe todo lo que ella califica como "mentiras". Asegura que el comportamiento de Rodríguez no sería "gratuito", por lo que cree se deberían investigar sus cuentas.

"No hace falta ser la persona más brillante del mundo para saber que esta es una estrategia orquestada para dañar la imagen no solo mía, sino de algunos asambleístas que hemos salido a frentear temas de corrupción", apuntó Galarza, al tiempo que aseguró que no se desafiliará de CREO y que tiene todo el respaldo de Guillermo Lasso, líder de esa tienda política.

Tanto Calderón como Galarza aseguran que el denunciante no solo no tiene credibilidad, debido a que asesoraba a la exasambleísta Norma Vallejo para que los señalamientos de diezmos contra ella queden en la impunidad, sino que tampoco tiene pruebas concretas que demuestren sus acusaciones. (I)