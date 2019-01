Participación de ‘talentos’ de pantalla en las listas de candidatos se mantiene

Se han dado a conocer en programas de televisión, teatro y pasarelas. Algunos con años de trayectoria y otros noveles.

Han recibido felicitaciones y críticas por su postulación.

Son los extalentos de pantalla, actores y periodistas, postulantes para las elecciones de marzo de 2019.

Unos señalan estar preparados para ocupar el cargo; otros reciben los cuestionamientos con tranquilidad y dicen no afectarles.

Concuerdan en que más puede su deseo de “luchar por los pobres”, como lo afirma el actor, músico y activista social Diego Spotorno, aspirante a concejal de Guayaquil por el Distrito 2, por Centro Democrático.

Cuenta que su decisión de acudir a un cargo de elección popular se inició con un despertar: “Abrí los ojos ante el trabajo que hacía en TV y si bien era divertido, sentía que mi aporte a la sociedad era muy bajo”.

Spotorno, conocido por las series televisivas Solteros sin compromiso y Tres familias, admite que esa exposición suma, pero más importante es una opinión argumentada.

Con esto concuerda Úrsula Strenge, quien va por el mismo cargo pero en el Distrito 3, por el PSC-MG. Cree que con su preparación como psicóloga clínica y comunicadora aportará en la prevención de la violencia y consumo de droga.

Acepta que recibe críticas por su postulación. “Fui consciente de que quizás no era bien visto por todos, pero decidí tomar el riesgo”, sostiene Strenge, quien fue presentadora de TV.

La tendencia de postulación de personas “reconocidas” para cargos de elección popular se mantiene. Así lo asegura el analista político Pedro Moreira.

Acepta que todos tienen derecho a ocupar una dignidad, lo malo, a su juicio, es la finalidad de las organizaciones.

“El problema es que los partidos abusen de los talentos para llenar las listas y sacar ventaja frente a otro candidato”.

Agrega que en los últimos 20 años se ha ido incurriendo en eso, “al principio de manera cautelosa y ahora irresponsable, aunque no siempre garantice una victoria electoral”.

Moreira cita como ejemplo al PSC-MG como uno de los partidos con más participantes para los comicios. En sus listas, además de Strenge, constan los periodistas Jorge Rodríguez y Andrés Guschmer para el Distrito 3; y Laura Arteaga, para el Distrito 1, conocida por su negocio Pelucas y Postizos.

Comediantes, exreinas de belleza y un cantante también se aventuran a las elecciones.

Tomás Delgado, conocido por su personaje La Vecina, quien del humor dio un salto para aspirar a la Alcaldía de Balzar, va por el movimiento Ecuatoriano Unido.

Los actores Héctor Garzón y Amparo Coello, reconocidos por la serie Mis adorables entenados, pretenden llegar al Concejo de Guayaquil. Garzón por el partido Socialista (Distrito 3) y Coello por CREO (Distrito 1).

El intérprete de Las torres gemelas, Delfín Quishpe, también se aventura con Pachakutik para ganar la Alcaldía de Guamote. Afirma que no le molestan los comentarios negativos, pues indica tener experiencia. “Hay mucha gente que me dice que soy un cantante y no sé nada de administración (...), pero conozco cómo es la vida y sé cómo soy”, señala.

En tanto, María Sol Corral y Liliana Loayza buscan una dignidad en los comicios. Corral, con experiencia en cargos públicos, aún es recordada por su elección como Miss Ecuador en 1984. Ella corre para la Alcaldía de Quito por la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Ecuatoriano Unido. En cambio, Loayza es novel. Ella fue reina de Machala en 2015, ahora va como aspirante a concejal de Machala por el PSC en el Distrito 2.