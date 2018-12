Ciudadanos buscarán alternativas por alza de precios de las gasolinas ecopaís y extra

Aumentar los recorridos o el costo del servicio de expreso que realiza a estudiantes será la alternativa de Lorena Ramos, de 32 años, ante el incremento de las gasolinas extra y ecopaís anunciado el martes. Ella utiliza la última y gasta $ 10 diarios. Afirma que esta medida afectará su único sustento.

“Yo trabajo todo el día, soy madre soltera y ahora me toca ajustarme”, dice.

Algo similar le ocurre a César Pachay, de 45 años, quien también depende de su vehículo para sustentar a su familia. Pretende extender sus jornadas como taxista para tener más ingresos. “No estoy de acuerdo que sea el pueblo quien pague las consecuencias”, enfatiza.

Este Diario realizó, este miércoles, un recorrido por varias gasolineras de Guayaquil. Según los encargados de dos estaciones, quienes prefirieron no dar sus nombres, el alza era una medida que “ya la veían venir”. Dicen que los clientes no tendrán más opciones, salvo el diésel, pero no será para todos los casos.

Durante el recorrido se evidenció un aumento de usuarios que buscaban abastecerse de ecopaís, de acuerdo a las estaciones consultadas en el sur, centro y norte de la ciudad. Víctor Brito, quien gana el sueldo básico ($ 386), fue uno de ellos. “Ponía $ 3, ahora le pongo $ 2, hay que ahorrar más”, indica.

La Asociación de Distribuidores de Combustibles del Guayas, a través de un comunicado, expresó su oposición al subsidio generalizado. Piden que sea focalizado a quienes usan el transporte público.

#Guayas-En el Terminal de Productos Limpios y despacho de combustibles en #Pascuales se realiza, a esta hora de la mañana, la verificación y monitoreo de la comercialización normal de gasolinas. #ArchControla pic.twitter.com/iTIC0TWlfP — ARCH (@arch_ec) 19 de diciembre de 2018

Controles

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero informó este miércoles que ejecuta controles a fin de garantizar el despacho, distribución y venta normal de gasolinas extra, súper, ecopaís, diésel Premium y diésel 2.

El control se realiza desde los Terminales de Productos Limpios y de Despacho a los auto-tanques. Ante cualquier anomalía en la venta de combustibles, puede denunciarlo a la línea 1800Lojusto (1800 5658786). (I)