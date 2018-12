  Salarios de Ministros de Ecuador se reducirán en 10% y 5% para el jerárquico superior

"Se gastaron lo que no había y endeudaron al gobierno hasta asfixiarlo", aseguró el ministro de Economía, Richard Martínez, desde el palacio de Carondelet, junto al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y el secretario particular del Presidente, Juan Sebastián Roldán.

A más del aumento de 25% en las gasolinas Extra y Ecopaís, que representa 37 centavos de dólar por galón, para aliviar las dificultades económicas que enfrenta Ecuador, el gobierno también decidió eliminar puestos de trabajo en el sector público que estaban vacantes y rebajar el salario de los ministros y otros funcionarios de alto nivel.

"Se ha decidido la eliminación de un total de 25.000 vacantes, lo cual representa un ahorro para los ecuatorianos de más de 400 millones de dólares", señaló el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Las vacantes son puestos no ocupados, que pudiesen serlo, pero no lo serán en atención al principio de eficiencia.

Reducción de asesores

Ledesma dijo que en el ajuste que lleva el gobierno, se redujo de 30 a 4 asesores por ministerio, salvo excepciones, reduciendo 3 veces el número de asesores que se tenía en el Ejecutivo.

El salario de los ministros se reducirá 10% "para poner el ejemplo de cómo el sacrificio tiene necesariamente que empezar por casa", señaló el funcionario. Los empleados del sector público cuyo salario es superior a 2.368 dólares también sufrirán un recorte del 5%, adicional al 10% reducido en una anterior toma de medidas económicas, en agosto del 2017.

De acuerdo con Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente, las medidas tienen como finalidad "proteger" la dolarización y asegurar el pago de pensiones a jubilados.

Este es el tercer ajuste económico que presenta Moreno en 2018. El primero se dio en abril, cuando el gobierno anunció un alza temporal de aranceles a las importaciones y la eliminación de ministerios y empresas públicas no rentables.

El segundo se produjo en agosto cuando informó el plan de focalización de subsidios y la eliminación de ministerios para optimizar los recursos.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo en conferencia de prensa que “hemos decidido acabar con este tipo de absurdos como los subsidios” que en el futuro impedirían pagar a los maestros y médicos del sector público que atienden a los ciudadanos más pobres. Destacó que esta medida libera dinero fiscal para “la construcción de escuelas, hospitales e infraestructura social” de la que se espera recaudar unos 613 millones de dólares.

Proforma con déficit

La caja fiscal registró este año un déficit de alrededor de 8.000 millones de dólares, lo que obligó al gobierno a emitir bonos estatales y adquirir nueva deuda (tan solo la semana pasada Ecuador recibió un crédito de 900 millones de dólares por pare de China).

El analista del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, dijo a The Associated Press que la decisión del gobierno “está en la dirección correcta, el alto déficit fiscal requiere medidas para generar ingresos al sector público... aunque sigue siendo insuficiente y el gobierno tendría que hacer algo más el próximo año”. Añadió que “es un avance importante y la sociedad debe entender que las cuentas públicas no pueden sostenerse por sí mismas y que la sociedad debe hacer algún tipo de sacrificio después de las distorsiones profundas de la era de Correa (2007-2017)”. (I)