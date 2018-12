Un sacerdote español acusado de pedofilia en España fue encontrado en Ecuador

En el 2016, el Vaticano reabrió un proceso en contra del sacerdote español Jorge Ignacio Senabre, quien actualmente permanece en Santo Domingo de los Colorados. El religioso fue acusado en 1988 de abusar de un menor de 13 años, sin embargo, desapareció tiempo después de que un fiscal pidiera que se lo condene a 5 años de prisión. Así lo indica una investigación realizada por el diario español El País, en la que aborda los casos de sacerdotes que, tras ser condenados o denunciados por abusos, fueron enviados a países de África y América Latina.

Un periodista de dicho medio de comunicación logró contactarse con el sacerdote, quien luego de negar que hay un caso en su contra y decir que es una equivocación, colgó el teléfono.

Según los datos recogidos por el medio de comunicación, Senabre habría sido enviado por el arzobispado de Barcelona, España, a Santo Domingo de los Colorados en 1990. Información que fue confirmada por el actual vicario general de la ciudad, Galo Robalino. “Esta noticia me cae de sorpresa, me entero por usted, dudo mucho de que nos informaran de su situación, no creo que el obispo de entonces, don Emilio Stehle, lo hubiera permitido, pero vamos a mirar la carpeta de este sacerdote a ver qué hay”, dijo a El País.

En los registros consta la carta de solicitud para que se acoja a Senabre en Santo Domingo (en algunos documento aparece como Sanabre), pero no consta nada sobre el proceso que se seguía en su contra. Lo que sí confirma la diócesis es que en 2016 recibieron un comunicado del Vaticano que pedía información sobre el sacerdote, por lo que se preguntó a tres obispos veteranos, quienes valoraron positivamente al religioso. “Pero en estos años no hemos tenido ni un solo contacto de la archidiócesis de Barcelona”, señaló Robalino.

En la página web de la Diócesis de Santo Domingo, consta que Senabre nació en 1936 y fue ordenado en 1962. El sacerdote se habría jubilado hace 5 años pero continúa en Ecuador.

Luego de que saliera de España, el arzobispado de ese país solo indicó que él se encontraba de “misiones” y no dio más detalles. Después, las únicas noticias que se conocieron en ese país sobre él fue en 1994, cuando fue encontrado en Uruguay a donde había entrado con un visado de turista. España pidió su extradición el 4 de marzo de ese año, pero fue denegada en junio y nuevamente se perdió su rastro.

Actualmente no existe una orden de arresto en contra de Senabre, señala el diario español. El Ministerio del Interior ha señalado que esto quizás se deba a que el proceso no se ha mantenido abierto, sin embargo, autoridades españolas están recabando información, lo que tomaría tiempo por tratarse de un caso de hace muchos años.

La víctima

Según El País, el menor decidió contar lo que había ocurrido con el sacerdote tras una charla en el colegio sobre el sida. Ahí conoció sobre los síntomas y, al darse cuenta de que tenía unos granos en la espalda, temió haber contraído la enfermedad y se lo contó a sus padres. Ellos denunciaron al sacerdote por más de una decena de agresiones, el religioso tenía en esa época unos 40 años. (I)