Terna para vicepresidente de Ecuador, en manos de la Asamblea Nacional

Quito -

La terna remitida por el presidente de la República, Lenín Moreno, para reemplazar a María Alejandra Vicuña, en la Vicepresidencia de la República, ya pasó la primera revisión y aceptación en la Asamblea.

La encargada de mostrar los perfiles de los aspirantes a los coordinadores de bloques legislativos, Otto Sonnenholzner Sper, Nancy Vasco de Maldonado y Agustín Albán Maldonado, fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

La funcionaria madrugó ayer a reunirse con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), quien señaló que con el primero de la terna no necesariamente se está yendo hacia la derecha, sino que “la sumatoria de pensamientos va a ayudar para que el país vaya hacia adelante, lo importante es sumar y no restar, y no empezar a poner cortapisas antes de tener decisiones concretas”.

Los bloques del PSC, SUMA, CREO, AP y BIN fueron los primeros en anticipar un respaldo a quien encabeza la terna.

Dos guayaquileños en terna para Vicepresidencia de Ecuador

Vicente Taiano (PSC) comentó que Otto Sonnenholzner es un joven guayaquileño capaz, honesto y preparado, atributos que “nos llevan como bloque a votar por él”.

Juan Lloret (antes de AP) anticipó que la bancada correísta no apoyará la votación porque, a su criterio, es producto de una componenda de la derecha.

En una entrevista con periodistas radiales, Moreno dijo que los integrantes de la terna no son militantes de Alianza PAIS, no son cercanos a su círculo ni social ni político y no tiene ninguna relación política con ninguno de ellos. “Es un perfil de personas que tengan un pasado claro, transparente, honesto, de trabajo y esfuerzo por sacar adelante al país”, dijo.

La persona que sea su vicepresidente debe ser alguien que no diga siempre sí, que sea colaborativo con el proyecto de país “que estamos intentando hacer y que sin duda alguna lo vamos a lograr”, subrayó.

La Asamblea ayer aceptó la renuncia de Vicuña, que ahora está investigada por el supuesto cobro de ‘diezmos’. (I)

Perfiles de los integrantes de la terna

Otto Sonnenholzner fue dirigente de gremio radiodifusor en Guayas

Otto Sonnenholzner Sper, de 35 años, encabeza la terna de aspirantes a la Vicepresidencia de la República enviada a la Asamblea por el presidente Lenín Moreno. Es guayaquileño.

Sonnenholzner estudió en el colegio Alemán Humboldt de esta ciudad; ahí fue compañero de Juan Enrique Rodríguez, quien actualmente está casado con Cristina Moreno González, una de las hijas del presidente Lenín Moreno.

Luego obtuvo su título de economista en la Schiller International Universit, en Heidelberg (Alemania).

Ha sido empresario de las áreas de la construcción, telecomunicaciones, comercio y agricultura. Junto a su padre, Ramón Sonnenholzner, y hermanos es propietario de radio Tropicana, una estación fundada en 1967 por el ya fallecido radiodifusor Rafael Guerrero Valenzuela. En el 2000 pasó a manos de su familia, que además ha estado vinculada a temas sociales y culturales por la Fundación Garza Roja.

También ejerció la docencia en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Guayaquil.

No ha militado en ningún partido político, pero sí ha realizado militancia gremial. Es parte de la directiva de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), en Guayas.

Está casado con Claudia Salem y tiene tres hijos. (I)

Nancy Vasco lidera ONG que impulsa proyectos para discapacitados

Nancy Vasco de Maldonado, nació el 21 de noviembre de 1958. Es gerente de Fresflor Comercial, empresa del sector florícola que lleva más de 25 años en el mercado local.

Desde 1994 es presidenta de la fundación El Triángulo, que es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro que ofrece oportunidades de formación educativa, vocacional y de inclusión laboral a personas con discapacidad intelectual. La fundación ha obtenido varios galardones y reconocimientos.

Está casada con Andrés Maldonado. Egresó de la facultad de Comunicación Social de la Universidad Central.

En una carta, Vasco escribió que al año de casados esperaban a su primer hijo y la vida les dio un gran reto pues Andrés tiene síndrome de Down.

"Al enterarnos de esta condición se generan diversos sentimientos, la mayoría de cuestionamientos y frustraciones. Sin embargo, decidimos que en ese momento empezaba una nueva vida para nuestro hijo Andrés y para toda la familia".

A partir de ello, decidió crear la fundación.

La aspirante, que está segunda en la lista de aspirantes a la Vicepresidencia, es madre de Isabel Maldonado, secretaria del Plan Toda Una Vida.

Cuando Lenín Moreno era Vicepresidente trabajó de cerca con la fundación de Vasco en proyectos para niños. (I)

Albán fue asesor del Gobierno de México, donde ahora reside

El tercero en la terna para la vicepresidencia es Agustín Guillermo Albán Maldonado. Guayaquileño, nació el 15 de septiembre de 1967. Vive en México y está dedicado a la academia.

Estudió la primaria en la Escuela Moderna de Guayaquil, la secundaria en el Colegio Javier de la misma ciudad y, en 1990 se graduó con el titulo de Bachelor of Arts tanto en Economía como en Filosofía Política con honores en Brown University de Providence, Rhode Island.

Albán Maldonado empezó su carrera en el grupo de Mergers & Acquisitions en Citibank en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Tiene una larga experiencia en el medio financiero.

Fue asesor del Gobierno mexicano en los años 1993 y 1994 cuando ocurrió la privatización del sistema bancario en ese país. Actualmente es presidente del Consejo Educativo de la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE), institución online con sede en Madrid - España, con más de 5.000 alumnos en América Latina y la península ibérica.

Ayer, en el programa radial ‘Al punto con Lenín’, el presidente Lenín Moreno expresó que Albán, quien tiene tres hijos, es una persona que está muy vinculada al sector educativo; está residiendo en México, pero entiende que está dispuesto, si así lo decide la Asamblea, a regresar al país. (I)