3 concejales del distrito 2 de Guayaquil van a la reelección por el Partido Social Cristiano

Los concejales Josué Sánchez, Luzmila Nicolalde y Consuelo Flores van a la reelección por el distrito 2 por el Partido Social Cristiano (PSC). A ellos se suma el sociólogo Egis Caicedo, afiliado hace dos años a esta organización política y dirigente barrial.

Los precandidatos fueron presentados este jueves en la sede, en el norte de Guayaquil. Los acompañaron el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y la precandidata a la alcadía, Cynthia Viteri.

Para Caicedo es la primera vez que terciará por un cargo de elección popular. Dijo que lleva diez años como dirigente de varios sectores asentados en la vía Perimetral hacia el oeste.

"Sus problemas los conozco, se donde hay un hueco, se donde hay una calle dañada, se como se llama el dirigente de ese sector, y se la capcidad que tienen y por eso decidí sumarme y ser candidato a concejal y espero con el apoyo de ustedes se ha realidad (...) usrtedes saben que tienen comnigo una persona 24/7", indicó.

La concejal Flores dijo que su experiencia ha sido demostrada con su labor, por lo que aseguró que ganarán nuevamente las concejalías. "Conozco el distrito dos, he comido, he llorado y me he mojado con ellos. No desmayaré y seguiré trabajando", dijo. (I)