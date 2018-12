Asamblea resolverá sobre renuncia de María Alejandra Vicuña; Lenín Moreno debe enviar terna

María Alejandra Vicuña renunció a su cargo la tarde de ayer, luego de que el Gobierno dio a conocer el Decreto Ejecutivo 593 con el que el presidente Lenín Moreno la “liberó” de sus funciones y se las encargó a José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia.

Vicuña renunció verbalmente a través de un video grabado desde el despacho de la Vicepresidencia y mediante una carta remitida a la ciudadanía con el mismo contenido.

“Presento la renuncia a mi cargo, pues prefiero que él (el presidente Lenín Moreno) pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente la grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar, dijo Vicuña.

La hasta ayer vicepresidenta dijo que hay quienes buscan que este puesto no esté ocupado por una “mujer de izquierda”, que ella no se aferra a un cargo político. que se defenderá como ciudadana y no desde la Vicepresidencia, de lo que calificó como una “mentira” y una “canallada”.

“Creo que el país no merece esta inestabilidad, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, a renuncia del presidente o de grave conmoción interna”.

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, señaló que al presidente no le corresponde aceptar la renuncia, sino a la Asamblea. Hasta el momento, no se ha pensado en los nombres de la terna que Moreno deberá enviar a la Asamblea para que escoja un nombre, dijo. El mandatario viajará a China y Catar, en las próximas semanas.

Asamblea definirá renuncia

En la mañana, el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, expresó que el presidente “no ha levantado el dedo ni para arriba ni para abajo, simplemente le ha dicho: te dejamos en libertad para que te defiendas, tampoco le hemos dicho: cuentas con nuestro apoyo”.

En la Asamblea ayer se discutía una modificatoria a la agenda de la sesión No. 558, para incluir el trámite de la renuncia de la vicepresidenta de la República al cargo, en lugar de conocer el oficio remitido por la secretaria jurídica de la presidencia, Johana Pesántez, sobre el pedido de licencia de María Alejandra Vicuña.

El socialcristiano Henry Cucalón comentó que Vicuña debe formalizar su renuncia y si lo hace, dijo que en la Asamblea habrá los votos suficientes para aceptar su salida del cargo. “La vicepresidenta vive una situación insostenible, pues a más de perder la confianza de la ciudadanía, perdió el apoyo del primer mandatario”, indicó.

La Asamblea conocerá la renuncia de Vicuña a los siete días que el pleno aprobara una resolución con 77 votos en la que exigía que lo hiciera tras el escándalo de supuestos cobros de diezmos a sus excolaboradores en la Legislatura.

Viviana Bonilla (antes de AP) dijo que ya no cabría seguir con el juicio político a Vicuña, como se anunció desde el bloque de CREO y otros bloques. (I)

Constitución

Artículo 145

El presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes: 2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea (aplica para vicepresidente).

Artículo 150

En caso de falta definitiva del vicepresidente de la República, la Asamblea, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia.

Van dos vicepresidentes en este periodo

Jorge Glas Espinel

11 de julio del 2017

Durante una reunión con el bloque de AP, Lenin Moreno da declaraciones sobre las pugnas al interior por el caso Jorge Glas, '' independientemente de roces que pueden haber existido, trae un sentimiento de unidad. Y que las diferencias no pueden afectar al movimiento. “En este periodo se va a respirar libertad completa, cada quien tendrá libertad de expresarse”.

14 de julio del 2017

Durante la reunión del gabinete realizado en el Coca, provincia de Orellana, Moreno anunció: “Quiero decirle a la ciudadanía que muy pronto le pediré al vicepresidente que deje de defenderse ya, que ya no acuda a medios”..

4 de agosto del 2017

El presidente Moreno mediante Decreto Ejecutivo 100, le retira todas las funciones al vicepresidente Jorge Glas. tras conocer la carta pública en la que este lo cuestionaba. Lo consideró algo “desleal”: “Una carta de esa naturaleza no debe permitirse a un presidente”. “No hay una sentencia en firme contra el vicepresidente, ni sé si es culpable, eso no lo sé..., lastimosamente ingeniero Jorge Glas el dedo apunta cada vez más hacia usted... Siempre le he manifestado que tiene mi respaldo, pero su actitud desleal me sorprendió”,

4 de octubre del 2017

El presidente Lenín Moreno encarga la Vicepresidencia de la República a la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, por “ausencia temporal” de Jorge Glas, a través del Decreto 176.

El mandatario sustenta esta decisión en el artículo 150 de la Constitución, que le faculta a designar a un ministro en caso de ausencia temporal y en el artículo 146 que señala como una de las causas de ausencia temporal una circunstancia de “fuerza mayor” que le impida ejercer sus funciones en un periodo máximo de tres meses.

17 de diciembre del 2017

Ante el pedido de una fracción de AP a que la OEA venga a verificar la institucionalidad del país, el presidente Moreno dice ''cómo estamos profundizando nuestra democracia, cómo estamos consolidando las instituciones y cómo se está reconciliando el país entero. Vengan y miren la transformación democrática que estamos logrando entre todos. Vengan y comprueben que nuestra devoción es consultarle al pueblo, que nuestra devoción es dialogar...”.

18 de diciembre del 2017

En su cadena semanal, el presidente Lenín Moreno se refirió a la sentencia penal contra el vicepresidente Jorge Glas por asociación ilícita en el caso Odebrecht, aunque evitó mencionar su nombre.

“El proceso y la sentencia demuestran que ahora el país cuenta con instituciones democráticas que operan como debe ser: ¡sin ningún tipo de presiones!, pues hay profundo respeto por sus integrantes y por su autonomía e independencia”, señaló Moreno.

“El proceso y la sentencia nos reafirman que debemos recorrer –sin temores– el camino de la verdad y de la democracia. Nos alientan y nos dan esperanza, como ecuatorianos de bien, de que podemos construir un Estado de derecho”.

3 de enero del 2018

En reunión de Gabinete ampliado, Moreno expresa “El día de ayer a las doce de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución, cesó en sus funciones el vicepresidente Jorge Glas” y que enviará una terna antes de los quince días que establece la norma, luego de hacer ciertas certificaciones.

María Alejandra Vicuña

4 de octubre del 2017

María Alejandra Vicuña ministra de Vivienda, es designada por Moreno encargada de la Vicepresidencia. Moreno sustenta esta decisión en el artículo 150 de la Constitución, que le faculta a designar a un ministro en caso de ausencia temporal y en el artículo 146 que señala como una de las causas de ausencia temporal una circunstancia de “fuerza mayor” que le impida ejercer sus funciones en un periodo máximo de tres meses.

4 de enero del 2018

María Alejandra Vicuña, agradeció la confianza del presidente Lenín Moreno por haberla tomado en cuenta para encabezar la terna de la que la Asamblea deberá elegir a la vicepresidenta definitiva.

Vicuña señaló que agradece la valoración de las capacidades y las condiciones personales y políticas que ella pueda tener, que asume con responsabilidad, humildad y compromiso estar en la terna.

8 de enero del 2018

Luego de ser ratificada en el cargo por elección en la Asamblea, Moreno Califica a Vicuña como una mujer honesta, capaz y de pensamiento progresista y agregó que “con esta designación, y basados en la institucionalidad democrática, hemos cerrado un momento difícil y penoso para el país”.

27 de noviembre del 2018

Referente a las denuncias sobre supuestos cobros irregulares a varios asesores, Vicuña da declaraciones “Todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y, por supuesto, para el movimiento Alianza PAIS (AP), del cual somos cofundadores, los hemos hecho, y me incluyo como militante, en cumplimiento de nuestros deberes como militantes”, expresó Vicuña, en la rueda de prensa,

3 de diciembre del 2018

El presidente Lenín Moreno anuncia que la libera de sus tareas de la Vicepresidencia “para que pueda ejercer, sin interferencias de ningún tipo, su derecho a una legítima defensa” ante la denuncia de cobro de diezmos cuando fue asambleísta. Ella le solicitó a Moreno una licencia sin remuneración, dijo que le pidió antes del anuncio del mandatario, pero la carta la hizo pública después. (I)