'Muchos desconocen que es delito agredir a un vigilante'

En 26 segundos de video un conductor, que aseguró ser abogado, gritó siete insultos a un vigilante de tránsito de la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo. El incidente ocurrió cerca de un mercado de la localidad donde el ciudadano parqueó su carro en una zona prohibida.

La grabación se viralizó en redes el lunes y muestra a Yesser S. A. intentar subirse a un automóvil rojo y regresar hacia el vigilante para insultarlo.

“A mí no me estés amenazando…” indicó el supuesto abogado mientras el uniformado le pide que no lo insulte.

Este incidente se reportó a la subgerencia de control operativo de la Empresa de Tránsito. Carlos Yépez Vizueta, su jefe, explicó que según el agente, se le solicitó la documentación al conductor

“El ciudadano solo entregó la matrícula del carro y su credencial de abogado de la provincia del Guayas y no su licencia, esto fue un acto intimidatorio” señaló Yépez.

Ese mismo día en Quito, una conductora le lanzó el vehículo a un vigilante cuando este se puso frente a ella para que no avance.

Varias personas grabaron la escena y reprochaban a la mujer que aceleraba el carro a pesar de que el agente de tránsito le pedía detenerse. Al final la mujer arrancó y el uniformado debió apartarse para no ser arrollado.

Ocurrió a penas dos días después de que en Milagro, la noche del sábado, otra mujer embistiera a un vigilante y los llevara sobre el capó más de 10 cuadras hasta su casa.

A pesar de que los compañeros de vigilante sacaron a la mujer y la llevaron al patrullero, ella no quedó detenida supuestamente porque al huir se constituyó en un delito penal y necesitaban a la Policía.

Eso dijo el lunes Luis Valenzuela, director de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) cuando acudió a Milagro para denunciar formalmente a la mujer por ataque y resistencia y tentativa de asesinato.

Sin embargo, Faddul Mosquera, director de flagrancia y enlace judicial de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), rechaza que se necesite de un policía para detener a un infractor. Él contó que durante este año la ATM ha procesado a 27 personas por contravenciones. Ellos han pasado entre 1 y 10 días en la cárcel por faltar el respecto a los vigilantes. Además, de realizar labor comunitaria.

Mosquera explicó que se han dado cuatro casos en los que se han denunciado la falta en la Fiscalía como ataque y resistencia. Dos de esos casos ya tienen sentencia, mientas los otros dos estarían en investigación.

“Un hombre fue sancionado con 45 días de prisión, otro con seis meses más disculpas públicas en la graduación del vigilante”, sostuvo el abogado.

Él contó que hay un concepto equivocado en mucha gente y que en un audiencia contra un agresor una vez se encontró a un hombre de aseguraba desconocer que debía respetar al agente civil de tránsito, que como era un agente civil para él era un igual a cualquier ciudadano y que desconocía las consecuencias de no hacerlo.

Pueden catalogarse como contravenciones o delitos

Las contravenciones son atendidas por jueces de contravenciones de forma inmediata con el parte en el complejo judicial de La Florida y suelen ser sancionadas con prisión de 3 hasta 10 días o labor comunitaria, depende del juez.

Cuando se trata de un delito se pone el caso a disposición de la Fiscalía para que formulen cargos contra el individuo.

En casos de agresiones a agentes civiles de tránsito normalmente se los procesa por ataque y resistencia (6 meses a 2 años), aunque puede ser también delito de lesiones o una tentativa de homicidio.

Todos esos casos se los presenta ante la Fiscalía (en el Albán Borja). Ahí el fiscal formula cargos y solicita la prisión preventiva al juez.

El abogado Faddul Mosquera de la ATM, aseguró que siempre hay alguien de guardia en el departamento legal y que una vez que la central reporta un agente agredido ellos se movilizan. “Hace poco hubo un caso de un señor que le rompió la nariz a un agente, inmediatamente le explicamos el caso al fiscal y con el parte lo procesaron. (I)