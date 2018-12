Con gases frenan protesta de trabajadores de Gamavisión, en Quito

En Quito, un grupo de trabajadores del canal Gamavisión que realizaba este lunes una protesta en la Plaza de la Independencia, para exigir el pago de $ 6,7 millones por las sabatinas, fue afectado por gases lacrimógenos. Algunos de los empleados de la televisora intentaron empujar la valla que separa la plaza del Palacio de Carondelet, cuando los policías los chisguetearon con gas.

En videos compartidos mediante redes sociales, se puede observar que algunos de los manifestantes elevaron su voz y con gritos de Asesinos protestaron por la presencia de agentes policiales que llegaron a contenerlos con perros, que ladraban evidentemente nerviosos.

Mauricio Herrera, secretario General del Comité de Empresa, dijo que su protesta es agilitar el cobro de esos valores que representan el trabajo prestado durante 150 sabatinas, para ellos a su vez cobrar salarios. Tienen cuatro meses sin sueldo y año y medio sin aportes al seguro social, señaló.

Los 6,7 millones de dólares hacen parte de la deuda que determinó la Contraloría por el uso de espacios de programación para emitir sabatinas durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Protesta en Guayaquil

Con pancartas y repitiendo frases como: "No más mentiras" se ubicaron en los exteriores del edificio de la Gobernación del Guayas para solicitar la intervención de la autoridad entre varias peticiones.

"Aclaramos que esto no es un tema político, sino un reclamo laboral. Exigimos celeridad en el pago de 6'700.000 dólares que nos adeuda el gobierno por haber transmitido los enlaces ciudadanos (..). La Contraloría en diversos informes nos ha dado la razón de que debemos cobrar esos haberes, tenemos tres meses de sueldos impagos, además nos deben casi 20 meses de aportaciones al seguro, nos han descontado cerca de 19 meses de préstamos hipotecarios y quirografarios que no han sido cancelados debidamente al seguro, no tenemos atención médica", señaló el periodista Alfonso Reyes, secretario jurídico del comité de empresa.

La preocupación se agrava porque están próximas las festividades de fin de año y no cuentan con recursos económicos para enfrentar los gastos, expresó.

"Los están reprimiendo con los perros de la Policía Nacional", alertó desde Guayaquil uno de los reclamantes sobre el plantón en Quito en la plaza Grande.

Víctor Pérez, reportero de Deportes, señaló que sus familias están siendo afectadas. "Con todo respeto al ministro de Finanzas, al presidente de la República y a todas las personas encargadas de este tema ya no jueguen con nuestras familias, ya no aguantan, nuestros hijos están sufriendo, no podemos pagar las pensiones en las escuelas, debemos letras de luz, agua (...)", señaló. (I)