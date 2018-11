Caso Diezmos: María Alejandra Vicuña admite depósitos en su cuenta

Insistiendo en que ese "no es el problema", la vicepresidenta María Alejandra Vicuña admitió que los depósitos de su exasesor Ángel Sagbay, en su cuenta bancaria personal, existen y eran para la organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). Estas declaraciones las dio la mañana de este jueves en una entrevista con Radio Majestad.

La vicepresidenta explica que ABA no es una organización de derecho, sino de hecho, no tiene RUC ni cuenta bancaria y, en esos años (2011 a 2013) ella era la encargada de las contribuciones de los militantes de la organización que existe hace más de quince años y se autodefine como "co - fundadora" de la organización de gobierno, Alianza País (AP).

La vicepresidenta, que ya está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado, expresó que todas las personas que trabajaban en su despacho aportaban, como militantes y habían excepciones por problemas familiares, por ejemplo.

Vicuña aseguró que Sagbay quiso chantajearla y de eso hay como prueba un chat del 10 de septiembre, en el que inclusive admite que está siendo contactado por el ex candidato vicepresidencial de CREO, Andrés Páez y "los correístas".

"Sagbay propuso el cambio a asesor 1, se le da la oportunidad, su asesoría era de trabajo político en el territorio. Él planteó a la organización (el aporte de $1.400), la colaboración vino de él, el planteamiento para que sea considerado asesor vino de él, porque era asistente", dijo Vicuña.

Sagbay fue candidato a alcalde de Gualaquiza, finalmente no llegó, tenían una relación de compañeros, pero "seguramente las motivaciones reales seguramente hayan sido económicas", de lo que Vicuña calificó como una "patraña".

En la declaración juramentada, realizada el pasado 26 de octubre, Sagbay señala que Vicuña le pidió depósitos de $ 300 y de $ 1.400 a una cuenta corriente de la que ella era titular, durante un año por cada cantidad, entre 2011 y 2013, como “contribución obligatoria para el Movimiento ABA” y como condición para darle el cargo.

La vicepresidenta insistió en que el cariño y la confianza del presidente Lenín Moreno están, se lo ha expresado y que tanto la posibilidad de un juicio político en la Asamblea como la investigación en la Fiscalía deben hacerse de manera independiente, así lo piensa como "demócrata".

Vicuña se mostró molesta por la falta de contrastación de la primera nota periodística que se hizo sobre este tema.

Seguirá en funciones normales

La vicepresidenta reiteró que se pretende afectar y desestabilizar al gobierno y a ella en particular, aunque prefirió reservarse nombres. Acudirá a la justicia y colaborará con todas las diligencias judiciales.

Vicuña dijo que sigue trabajando con normalidad en el gobierno, el viernes va a Guayas. Aseguró que por el momento no considera pedir licencia y mucho menos renunciar, pues cree que no hay motivos para ello.

Niega también haber incurrido en nepotismo y dice que su hermano, por ejemplo, trabaja en la Senae desde que ella tenía 14 años. (I)