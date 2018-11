Sofía Espín destituida con 94 votos de la Asamblea Nacional

Actualizado a la 18:33

Tras una rápida votación los legisladores presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó la tarde de este martes de su cargo a la asambleísta Sofía Espín, de la bancada llamada Revolución Ciudadana.

Con 94 votos afirmativos, 31 negativos y 7 abstenciones, se decidió la suerte de la legisladora, tomando en cuenta el informe de la Comisión Multipartidista, que cerró la investigación y recomendó su destitución por incompatibilidad de funciones al visitar a la exagente de Inteligencia, Jéssica Falcón, implicada en el secuestro del político Fernando Balda, donde se involucra al exmandatario, Rafael Correa.

"No hay democracia, no respetaron mi derecho a la defensa. (...) Ganaremos en instancias internacionales", dijo Espín tras dejar su puesto en el Pleno.

.@SofiaEspinRC :Nos veremos en las instancias internacionales; no hay democracia, no hay debido proceso y no respetaron mi derecho a la defensa. @eluniversocom pic.twitter.com/TQ5xJVoG6D

— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 13 de noviembre de 2018