María Paula Romo: Hay actividades de búsqueda de Fernando Alvarado y ningún resultado oficial...

La ministra del Interior, María Paula Romo, se refiere al rol que juega esta cartera de Estado con la Policía Nacional en las extradiciones de llamados a juicios o prófugos de la justicia. Comenta que a Fernando Alvarado se le sigue buscando tras la decisión judicial de dictar orden de prisión preventiva en su contra. Al consultarle si es que se puede decir que no está en Ecuador, reitera que no puede especular y solo dará información oficial.

¿Cuál es el rol del Ministerio y la Policía en las extradiciones?

La extradición es un mecanismo de cooperación entre la justicia de los países, porque no le corresponde al Poder Ejecutivo ni ordenar ni decidir la detención de una persona. La Policía de cualquier país es una herramienta de la administración de justicia y recibe la orden de la justicia.

¿Qué pasa en el caso del exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia Pablo Romero?

Que la justicia española dice que sí procede (la extradición), entonces, seguramente, el siguiente paso es que la justicia española le dice a la Policía española que le ubique y detenga a este señor y ese rato las autoridades diplomáticas dicen: Muy bien, hay que trasladarlo. ¿Qué le corresponde a la Policía Nacional del Ecuador?, el traslado, no es que decide la extradición ni va a buscarlo en otro país, no tiene competencia para eso. Lo que le corresponde es el ejecutar las órdenes de la justicia. En el caso de Romero hay un auto de llamamiento a juicio y una orden de prisión preventiva.

¿Y en el caso del expresidente Rafael Correa?

Es el mismo caso, es el juicio por el secuestro de Fernando Balda, los dos comparten el juicio, están en el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de participación... Es una situación muy parecida.

En el caso del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, ¿por qué la Policía no lo seguía?

La Policía no puede seguir a nadie sin una orden judicial, no había una orden de seguimiento o vigilancia... pero si es que a cada persona que le ponen un dispositivo de vigilancia electrónica le dan una orden de seguimiento, mejor que les den de una vez una orden de privación de libertad, sino vamos a necesitar miles de policías para hacer tres turnos, para seguirles uno por uno.

En el marco de la cooperación en seguridad que existe en Estados Unidos, ¿tienen información sobre si se ha retirado la visa a Alvarado?

No lo conozco.

¿En qué situación está el caso de Alvarado?

Ni ha pedido asilo, ni sus abogados han informado en qué país está. Hasta ahora nadie le he dado asilo y sí, hay actividades de búsqueda (en el territorio)... y pedidos de cooperación a policías de otros países.... y ningún resultado oficial.

¿Qué implica la difusión roja de Interpol pedida por la jueza cuando ordenó la prisión preventiva de Alvarado?

Que cuando un país lo encuentre no solo tiene que decir aquí está, sino que lo tiene que detener para empezar el proceso de extradición. ¿Qué país no le detiene? El país que le dé protección con el asilo.

¿Se puede decir que Alvarado no está en Ecuador?

Hasta que no haya ubicación (silencio)... o sea, cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero yo como ministra del Interior no me puedo permitir especular, mientras no tengamos información oficial yo no voy a especular sobre dónde está o no está. Yo solo voy a dar información oficial.

Con el excontralor Carlos Pólit y el exdirector del Instituto de Seguridad Social (IESS) Ramiro González, ¿qué pasa?

De Pólit está pedida la extradición (a Estados Unidos). (En el caso de González) hay que verificar, creo que no hay una ubicación. (I)