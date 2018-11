Filipinas: ordenan arresto de ex primera dama Imelda Marcos por corrupción

Manila -

La corte anticorrupción de Filipinas ordenó el viernes el arresto de la ex primera dama Imelda Marcos después de hallarla culpable de siete cargos de corrupción durante el Gobierno de dos décadas de su esposo, el exdictador Ferdinand Marcos.

Marcos, de 89 años, famosa por su enorme colección de zapatos, joyas y obras de arte, enfrenta decenas de casos de corrupción que la persiguen desde que su familia fue derrocada del poder por un levantamiento popular respaldado por el Ejército en 1986.

La corte ordenó que Marcos, que es diputada, cumpla con presidio de seis a 11 años por cada uno de los siete cargos de corrupción. Fue acusada de realizar siete transferencias bancarias por un total de 200 millones de dólares a fundaciones suizas durante su mandato como gobernadora de Manila.

Marcos y sus representantes no asistieron a una audiencia legal el viernes. No pudo ser contactada para comentar y los mensajes de texto y llamadas telefónicas realizadas a su abogado no fueron respondidas.

La orden de arresto podría no ser ejecutada de inmediato debido a que Marcos puede apelar ante la corte de Sandiganbayan, dijo un fiscal.

"Puede elevarla a la Corte Suprema si ve un grave abuso de discreción en la decisión de Sandiganbayan. De modo que esto aún no es final", dijo a periodistas el fiscal especial adjunto Ryan Quilala, quien agregó que Marcos también puede presentar una solicitud de fianza.

Esposa del dictador

Ferdinand Marcos gobernó en Filipinas por dos décadas y puso al país bajo ley marcial en 1972, período en que miles de sus opositores fueron encarcelados, asesinados o desaparecieron.

Marcos fue acusado de apropiarse de más de 10.000 millones de dólares durante su mandato y murió en el exilio en 1989.

El presidente Rodrigo Duterte goza de buenos vínculos con la familia Marcos y a menudo ha elogiado al líder fallecido. Sin embargo, su portavoz, Salvador Panelo, afirmó que Duterte no interfiere con el Poder Judicial y que respeta la decisión de la corte. (I)