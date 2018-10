Ahorro se alienta hasta de moneda en moneda

Toda moneda de cincuenta centavos iba a la alcancía. El año pasado a esta fecha así se pudieron reunir $ 50 y con eso se pagó la mitad de la matrícula del carro. Ahora son las monedas nuevas las destinadas al ahorro y ya van $ 26.

El 31 de octubre no solo es el Día del Escudo y Halloween. También es el Día Mundial del Ahorro, que si se vuelve un hábito puede evitar situaciones de terror: ni bien le acreditan su sueldo, usted paga los servicios y las tarjetas y no queda nada.

Pensar ahorrar lo que sobra al mes después de cubrir todos los pagos no es aconsejable. Es común que no sobre. Renato Cumsille, vicepresidente de Marketing del Banco Internacional, comenta que un monto de ahorro debe ser parte del presupuesto mensual. Sugiere llevar tres fondos: para emergencias el 5 % cada mes de los ingresos familiares, 10 % para el retiro y, si alcanza, otro 10 % para viajes, arreglos en casa...

Si se necesita más disciplina, existe el ahorro programado. Este banco, por ejemplo, tiene ese tipo de cuenta con aporte mínimo de $ 50 desde 12 meses e interés de 2 % a 5,10 % (ahorro normal es de 0,01 % a 0,50 %).

“Lo más importante es tener conciencia del valor del dinero, detenerse a pensar cuán valioso puede ser $ 1 para quienes no tienen sueldo fijo”, indica Elizabeth Arellano, especialista de Responsabilidad Social de Produbanco. Ellos difunden siete hábitos básicos para el manejo adecuado del dinero, sin caer en deudas o despilfarro. Uno es el débito automático de ahorro, no usar crédito para consumos diarios y detalles como guardar toda moneda y no portar billetes grandes.

Hay que identificar gastos innecesarios y cortarlos. “Esos cafés, golosinas pueden recortarse”, indica la directora de la Fundación Bien-Estar de Mutualista Pichincha, Natalia Garzón. Señala que el reporte ‘Ahorrar para desarrollarse del 2016’, del Banco Interamericano de Desarrollo, indica que América Latina ahorra “poco y mal”, apenas 18% del PIB de la región, “eso evidencia la realidad de la cultura de ahorro que mantiene Ecuador. Actualmente tan solo del 25%, según el estudio”. El aporte de ahorro en hogares debería ser 35 %.

Para Karina Díaz, experta en Educación Financiera de Fundación Crisfe, la decisión de ahorrar en lugar de consumir es la base de la administración del dinero: escoja una meta. “Cree un fondo de ahorro, destine el 10 % de los ingresos. Abra una cuenta solo para este propósito y destruya la tarjeta de débito. Acumule y sea constante”.

Reto de las 52 semanas

Existe una tabla para ahorrar cada semana del año. En enero se empieza con la semana uno depositando $ 1, la segunda semana con $ 2 y así se avanza mes a mes hasta la semana 52, que es la última de diciembre, depositando $ 52. Al final el dinero acumulado sumará $ 1.378. En junio empieza a complicarse ese método porque el aporte semanal ya está por los $ 20, pero si logra llegar a septiembre se habrá ahorrado $ 800. (I)