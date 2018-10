Xavier Zavala: ‘No hay criterio que valide esa lista’ (para el CNE)

La elección de los catorce prefinalistas para el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se hizo observando la evaluación de los méritos, alerta Xavier Zavala Egas, vocal del Consejo de Participación, que ha decidido abrirse de ese proceso que llegó a la fase de impugnación ciudadana.

Para elegir al CNE dice que no va a seguir participando. ¿Qué le inquieta?

(...) En un concurso de méritos, sale una lista de preclasificados que no se fundamenta en méritos, entonces no tiene sentido, no tiene ningún criterio que valide esa lista. Yo me abro de todo el proceso del CNE.

Pero el mandato de selección, en el artículo 19, les permite elegirlos con base en las “facultades” de la consulta popular del 4 de febrero pasado.

El mandato dice que los catorce salen luego de revisar requisitos, inhabilidades y méritos. Los méritos son los que validan a los admitidos. El reglamento exige méritos, y establece cuáles deben acreditar...

¿Su abstención generará preocupación, se está alertando de que algo no está bien internamente?

Mi voto obedece a mi reflexión, obedece a los razonamientos jurídicos, institucionales. O simplemente no votar. Yo estoy en el CPC porque hay gente que respeta mi criterio, y votó por mí en la Asamblea y me tienen en el Consejo; por lo tanto, de lo único que tengo que preocuparme es de que mis decisiones estén fundamentadas.

¿Usted está de acuerdo con la consulta popular para eliminar el Consejo?

Yo no estoy de acuerdo con desaparecer al Consejo, porque la participación tiene un espacio dentro de la democracia. Creo que debe continuar, pero para fomentar la participación ciudadana y el control social. Las otras atribuciones deberían eliminarse, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, o designar las autoridades, que debe ser una atribución de la Asamblea. Estoy de acuerdo en una reforma constitucional, pero no por consulta, sino que podrían hacer una enmienda, mediante la Asamblea.

¿Y frente a la selección de las próximas autoridades que se alistan?

Voy a exigir ese apego al mandato popular, a la juridicidad de las decisiones, apelo al sentido cívico y hacer. (I)