Fernando Alvarado a Lenín Moreno: El que me ayudó a librarme del grillete está tan cerca suyo

(Actualizado a las 17:25)

"Si usted conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete, no lo creería. Y está tan cerca suyo presidente, pero tan cerca suyo", fue el mensaje que este viernes dio el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado en un video publicado desde la clandestinidad y dirigido al presidente de la República, Lenín Moreno.

Alvarado fugó de Ecuador el pasado domingo y luego alertó a las autoridades a través de un chat de WhatsApp. Aseguró que se fue a otro país a solicitar asilo. Pero hasta ahora no dice dónde se encontraría.

En un video de 27 minutos y 15 segundos, el exfuncionario comentó que quien lo habría ayudado, "hizo un acto de justicia".

"Pero esto sí se lo debo a usted (el exilio). No me diga que no me está persiguiéndome, eso no se lo cree ni usted mismo. Imagínese, tres ministros haciendo una rueda de prensa el domingo (cuando fugó); usted reunido con todos los poderes del Estado; luego, la Asamblea Nacional llamando a los ministros; cadena nacional de televisión, por un cristiano que rompió la medida cautelar. Y no hay persecución", ironizó.

Según Alvarado, tras salir de la función pública, se gestionó su contratación "tercerizadamente". Ahí, él habría elaborado una "hoja de ruta" para la Comunicación del Gobierno. "Me estafaron presidente, no me pagaron el trabajo", contó.

"Lo están engañando o usted lo está propiciando, no lo sé", dice Alvarado al mandatario.

Sobre su relación con el Gobierno anterior, el exfuncionario aseguró que en los últimos meses de ese Régimen hizo un pedido al expresidente Rafael Correa: "que me saque de la Secom y me ponga en otro Ministerio más tranquilo, para bajar el perfil, bajar el tono, descansar un poco, salir tranquilo". (I)