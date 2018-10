Cifras de empleo reflejan lentitud de la economía

Quito -

Los últimos datos de empleo, desempleo y subempleo publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reflejan el estancamiento de la economía. En ello coinciden Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Económica, y José Hidalgo, de Cordes.

El martes pasado el INEC anunció que si bien 5.759 personas salieron del desempleo, 29.102 perdieron su empleo pleno entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018.

Así, existen en el Ecuador 332.818 desempleados y 3’274.463 trabajadores con empleo pleno (40 o más horas y con sueldo mínimo o más).

Pero también se puede ver que el empleo no remunerado, que contabiliza a las personas que realizan tareas en negocios familiares sin sueldo ha crecido, pues la cifra pasó de 823.329 en septiembre de 2017 a 879.552 en septiembre de 2018.

De acuerdo con Jaime Carrera, los datos revelan un deterioro de la calidad del empleo y en números gruesos, el 60% de la PEA no tiene un trabajo adecuado o está en el desempleo. Explicó que pese a las medidas que se han tomado por parte del Gobierno (se han hecho campañas por empleo joven, mi primer empleo, contratos especiales, entre otros), las cifras continúan igual que en el gobierno anterior. Incluso, explicó que podría considerarse que la situación empeorará debido a que al haberse reducido la inversión pública, buscando bajar el déficit, no existe más el motor de empleo desde el sector público. No se ve, dice, que haya un impulso desde el sector privado, pues las inversiones privadas por las públicas tampoco se concretan.

José Hidalgo sostiene que para revertir el tema, el Gobierno debería eliminar las rigideces laborales, como los costos por despido, a fin de que el empresario vea más atractivo realizar contratos. Considera que los contratos más flexibles deberían extenderse. (I)

