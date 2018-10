INEC: 29.102 personas perdieron empleo pleno y 5.759 salieron del desempleo en últimos 12 meses

Un total de 29.102 personas perdieron su empleo adecuado o pleno, mientras otras 5.759 salieron del desempleo a nivel nacional, entre septiembre del 2017 y ese mismo mes del 2018, según cifras entregadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Hasta hace doce meses, un total de 3'303.565 personas contaban con trabajo adecuado, mientras que ese mismo indicador, con corte al mes pasado, bajó a 3'274.463, lo que corresponde a una disminución en porcentaje del 0.8% con respecto al total de la Población Económicamente Activa (PEA) del Ecuador.

El empleo pleno es el que tienen las personas que "perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales", según lo indica el INEC.

Quito es la ciudad que más bajó su porcentaje de trabajo adecuado, en un 7,5%, y Machala fue donde más subió la tasa de empleos plenos (8,5%).

Aunque entre los meses de septiembre del 2017 y del 2018 Quito registra una baja global del 7,5% en las plazas de trabajo adecuado, el período trimestral de mayor caída en la capital fue el de sep/2017-dic/2017, con una reducción del 4,8%.

Mientras que en Guayaquil la tasa de empleo pleno subió 2,3% en los últimos doce meses; siendo el mejor período el de sep/2017-dic/2017 con un incremento del 2,1%.

De entre las cinco principales ciudades encuestadas por el INEC, Machala es la que tuvo mayor crecimiento trimestral en plazas de trabajo adecuado en el último año, con el 7,6% entre sep/2017-dic/2017.

Por su parte, la tasa de desempleo en los últimos doce meses estadísticamente no tuvo mayor variación y mejoró apenas en un 0,1%; esto es, menos personas que integran la PEA estuvieron desempleadas, ya que en septiembre del 2017 esa cifra fue de 338.577; mientras que en el mismo mes del 2018 ese indicador bajó a 332.818.

En el desempleo se registran a las "personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron empleados y presentan ciertas características: a) no tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; b) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores".

En el sector urbano 6.411 personas que estaban desempleadas pasaron a integrar la población con algún tipo de empleo; mientras que en el área rural otras 651 personas estuvieron sin empleo, al pasar esa cifra de 45.333 a 45.984 en los últimos doce meses. (I)