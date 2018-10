Eliminar Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de consulta despertó debate

Quito -

La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) a través de una consulta popular despertó el debate político en la Asamblea, Ejecutivo y el mismo Consejo de Participación.

La propuesta de requerir una consulta es una idea del presidente del ente de Participación, Julio César Trujillo, para lo cual ha mantenido conversaciones con el legislativo; aunque el tema aún no se discute en el Consejo transitorio.

Lo que se busca también con una consulta, como ha manifestado Trujillo en varios medios, es consagrar con el voto popular todas las decisiones tomadas referentes a las evaluaciones y designaciones de autoridades.

La ministra del Interior, María Paula Romo, aclaró que es una propuesta de Trujillo, y que será discutida a nivel del Gobierno, donde incluso se conversará si la consulta podría o no blindar las decisiones tomadas por el CPC transitorio.

Dijo que si se trata de una reforma institucional, la consulta es suficiente; “una reforma de esa naturaleza no exige una Asamblea Constituyente”.

Ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Gustavo Vega, reveló que además de blindar las decisiones del CPC, también se buscaría blindar las que ha tomado este órgano electoral en transición. Que “no se venga a pique (lo hecho). Una papeleta que blinde las decisiones del CPC y del CNE. Este proceso de asegurar que no vengan cambios tras cambios y que pongan al país al borde del caos, sí se ha estado discutiendo. Pero eso no está en nuestras manos”. No descartó que se introduzca una papeleta más con una posible consulta en los comicios del 2019.

El consejero José Cabrera aclaró que la parte legal no depende de ellos, pero en la parte operativa es “viable”. Camila Moreno indicó que están preparados para procesarla.

El asambleísta Lenin Plaza (AP) no está de acuerdo con una consulta para blindar al Consejo y menos para eliminarlo.

Para el correísta Juan Lloret, lo único que busca el transitorio es blindar “todas las ilegalidades e inconstitucionalidades que no fueron establecidas en el mandato del pueblo”.

Homero Castanier (CREO) es partidario de que el CPC debe suprimirse y habló de una Constituyente, pues dijo en caso de una consulta popular, no hay Corte Constitucional para su calificación.

Desde el PSC, Luis Fernando Torres dijo que la única forma de blindar las actuaciones del Consejo transitorio es propiciar su eliminación vía dictamen de la Corte Constitucional. (I)