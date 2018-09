Augusto de la Torre: ‘Hasta $ 10.000 millones se accedería con el FMI’

Quito -

Augusto de la Torre, exjefe para América Latina del Banco Mundial y actual director del Centro de Investigaciones Económicas de la UDLA, analiza las opciones de financiamiento para Ecuador en los próximos años.

Ecuador requiere financiamiento. ¿Qué tan viable ve el acceso al crédito en los multilaterales o en el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

Yo entiendo que el Gobierno actual ya tiene arreglado el financiamiento de este año, lo que es una buena noticia. Con ajustes de inversión pública, amnistía tributaria, mejora de precio del petróleo, emisiones recientes de deuda, se tiene cubierto hasta fin de año. El gran tema es cómo hacer en 2019, 2020 y 2021 porque vamos a continuar con déficit fiscal, que presumiblemente irá bajando. Sin embargo, en 2019 ya debe poner el 40% para el Seguro Social además no le va a poder colocar bonos al IESS porque este requiere pagar pensiones. Ya no habrá otra amnistía y no se puede seguir comprimiendo la inversión.

¿Entonces cuál es la salida?

El Gobierno tendría la opción de jugársela en Wall Street, pero con el grave problema de que el mercado está nervioso por Argentina, Turquía y Brasil y por lo tanto el apetito por riesgo está a la baja. Además se espera que las tasas de interés suban. La otra opción, que es mejor, es ir al FMI y ejercer el derecho que tenemos de acceder a mayor financiamiento del BID, de la CAF, del BM.

Pero esos créditos se atan a proyectos...

Hay créditos que son para proyectos, como, por ejemplo, el del Metro de Quito. Pero también hay los grandes de libre disponibilidad que van directamente al Gobierno. Para destrabar esos financiamientos en la práctica se requiere un acuerdo con el Fondo Monetario.

¿A cuánto podríamos aspirar si llegáramos a ese acuerdo?

Si sumas FMI, BID, CAF, BM me imagino entre $ 8.000 millones a $ 10.000 millones por año, a precios bajos y largos plazos. Eso me parece que, desde el punto de vista de la política pública, debería hacerse. Es importante evitar una situación como la Argentina, en donde te atacan los mercados y te toca llamar al FMI. No es buena idea ir desesperado al FMI.

Se dice que el Gobierno ya ha cumplido condiciones del FMI, incluso sin acuerdo, como el tema de subsidios o ajuste del gasto...

Creo que lo ha hecho porque necesita hacerlo. El Gobierno debe decidir qué condiciones va a autoimponerse. Debe pensar, si no puedo aplicar más IVA y bajar gastos, puedo ir con subsidios. Así es más fácil conversar con el fondo. Lo que hace el FMI es revisar que el programa cuadre.

Pero siempre deberá haber un ajuste social fuerte.

El FMI y los multilaterales estarán contentos si el plan económico se lo arma haciendo un esfuerzo para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Esto para darle viabilidad social al programa económico. Que el ajuste va a ser duro, no hay duda. Hay que pensar que se nos cayó a la mitad el ingreso nacional. Pensar que podemos seguir viviendo como antes, es una locura. (I)