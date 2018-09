Jueces de la CNJ piden respeto frente a evaluación de la Judicatura

Quito -

Los miembros de la Corte Nacional de Justicia, a través de la presidenta Paulina Aguirre, hicieron la mañana de este lunes un pronunciamiento institucional sobre la evaluación que les hará el Consejo de la Judicatura (CJ) de Transición, y exhortó a los magistrados a proceder en el marco de la Constitución.

Aguirre indicó que esperan que,"obligados a rendir cuentas de nuestros actos a la sociedad, a la que nos debemos, en un proceso con reglas prestablecidos, que cumplan con parámetros técnicos y apegados a la realidad jurisdicional.

La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre se refiere a las evaluaciones del Consejo de la Judicatura @eluniversocom pic.twitter.com/UFG0cGcNfY — CarlosAlfonsoGranjaM (@Carlos_Granja_M) 17 de septiembre de 2018

Este 17 de septiembre, Aguirre Suárez convocó a una conferencia de prensa en la que leyó un comunicado titulado "los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial a la Opinión Pública", en el que se responde los "pronunciamientos" de Merlo, y exigen respeto a su dignidad y buen nombre pues, por "imputaciones genéricas vertidas a través de los medios de comunicación, se presente afectar", se dijo.

Merlo advirtió el pasado viernes que la elección de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) permanente podría presentar problemas de legitimidad debido a que los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún están en proceso de evaluación.

"Yo simplemente hago una reflexión o una teorización: supongamos que al hacerse la evaluación de la Corte Nacional, vamos a un extremo (enfatizó), más de la mitad son cesados, la terna provendría de una corte que está a su vez en un momento de evaluación", dijo Merlo a los medios.

Aguirre demandó esta mañana el respeto a la dignidad, honra y buen nombre de los jueces; y pidió que la evaluación se haga respetando el sistema de justicia, los derechos de los jueces y su independencia. Y pide que si existen actos de corrupción, se los "transparente, se los juzgue y sancione en un debido proceso".

Puntualizó que la ley tiene por objeto mejorar el servicio judicial, determinar si los jueces han despachado las causas asignadas, y si se han desempeñado con ética. Agregó que aún no se han aprobado los parámetros para una evaluación que no se ha iniciado, por lo que "al no conocer sus resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, pocos, todos o ninguno".

En el octavo piso de la Corte Nacional, Aguirre estaba respaldada por varios conjueces, titulares de las Cortes Provinciales, Tribunales distritales y penales, y de primera instancia, para pedir que la evaluación se haga con parámetros técnicos, que no "pretenda someter al juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de administración de justicia, poniendo en duda su legitimidad y ejecución, y en riesgo la seguridad jurídica".

La autoridad incluso recordó que hay sentencias resueltas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se resuelve que las sentencias solo pueden ser revisadas por un órgano jurisdiccional superior, y no por un órgano administrativo.

En esa línea se llamó al CJ a ejercer sus competencias en el marco de la Constitución y la ley, respetando el sistema de justicia, los derechos de los jueces.

Aguirre aclaró que la Corte sí remitirá la terna para elegir al nuevo y definitivo Consejo de la Judicatura cuando se le solicite, dentro del proceso de selección que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) en transición. (I)