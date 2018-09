César Montúfar: ‘Hay una estrategia para que otros casos queden impunes’

César Montúfar afirma que su denuncia por delincuencia organizada relacionada al caso Odebrecht revelará que en el país la Revolución Ciudadana construyó en diez años un esquema de corrupción estatal y con Rafael Correa en la presidencia de Ecuador la corrupción se institucionalizó.

Han pasado nueve meses desde que en la sentencia de asociación ilícita Odebrecht contra Jorge Glas y otros se ordenara indagar otros delitos, como delincuencia organizada, pero recién Fiscalía abre una investigación previa por ese delito, que usted denunció en marzo. ¿Qué pasa con las investigaciones?

Por algunos delitos se han abierto investigaciones, por otros no aún; y en el caso de delincuencia organizada que yo denuncié, se abrió en abril y se han tardado en llamarme a reconocer firma y dar versión. Eso no quiere decir que no tengamos preocupación por cómo avanzan estas investigaciones, pues es importante que haya mayor celeridad. Pero ahí no está mi mayor preocupación.

¿En dónde está?

Mi preocupación está en lo que está ocurriendo en los procesos judiciales. Hay una clara estrategia para que todos esos procesos, que surgieron de la asociación ilícita, se reviertan e incluso queden en la impunidad. Se dio el caso de un juicio por lavado de activos contra dos sentenciados en el tema Odebrecht en el que se les ratificó la inocencia porque no se podía actuar con las mismas pruebas del proceso por asociación ilícita.

¿Y eso hacia dónde va?

Va a crear un precedente que pueda ser utilizado en los procesos de investigación, sobre todo para los peces gordos, en este caso Glas, y que podrían derivar en que en los recomendados en el fallo por asociación ilícita no haya sentencias condenatorias sino de inocencia. (...) El principio legal de que no se puede juzgar a nadie dos veces por los mismos hechos es correcto, pero eso no es lo que está ocurriendo, sino que es parte de una estrategia para que Glas se quede solo con la sentencia por asociación ilícita y en el resto de casos no se lo pueda juzgar.

Usted ha dicho que la corrupción en el país no debe entenderse como hechos aislados, sino pensados organizadamente.

La corrupción en el régimen de Correa cambió cualitativamente. No es que antes no la hubo, pero era individual de funcionarios. Con Correa se transforma en un hecho sistémico, de un modo estructural, en una forma de Gobierno... Hoy se la califica como corrupción institucionalizada y se da cuando esta se legaliza.

¿Quiere decir que desde el Gobierno se hicieron cambios legales para posibilitar la corrupción?

Lo que hizo el gobierno de Correa es cambiar desde la Constitución, de manera que se eliminó la autonomía de entidades como la Contraloría, Procuraduría... Estas pasaron en la práctica a depender de la Presidencia, a través del Consejo de Participación, que nombró a funcionarios controlados desde Carondelet. Cambiaron al menos cinco leyes que viabilizaron la corrupción, entre ellas la de Contratación Pública, la de Procuraduría, la de Contraloría, el Código Penal... Quienes fueron parte de esta organización delincuencial se tomaron, revistiéndose de legalidad democrática por la vía electoral, la cúpula del Estado... El fraude que hizo la Revolución Ciudadana al país no es solo económico, sino moral y político. (I)