Simpatizantes de expresidente Rafael Correa marchan en Quito

Quito -

Militantes del movimiento denominado Revolución Ciudadana, simpatizantes del expresidente Rafael Correa salieron este jueves a las calles de la capital a protestar en contra de la política económica del gobierno de Lenín Moreno.

Se concentraron en el parque El Arbolito, desde tempranas horas de esta tarde, y continuaron su caminata hasta la Plaza Grande. Los líderes del grupo político Gabriela Rivadeneira, Paola Pabón, Ricardo Patiño, y exlegisladores encabezaron la marcha, la cual estaba matizada por monigotes gigantes y una gran pancarta que decía “Moreno es paquetazo”, mientras la militancia gritaba con insistencia “¡Fuera Moreno, fuera!”.

“Fuera traidor fuera” le dicen las bases correistas a Lenin Moreno en rechazo a su administración y medidas económicas @eluniversocom pic.twitter.com/yFaEPp65p1 — Su Fatalicio (@sugeyhajjar) 13 de septiembre de 2018

En la mañana, otro grupo de militantes correístas se reunió en las afueras de la cárcel de Quito N° 4, para cantarle 'Cumpleaños Feliz' al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Para Patiño, Moreno está “incumpliendo el plan de gobierno” e implementando un “paquetazo”, y aseguró que esta manifestación es un mecanismo para hacer saber al gobierno actual que hay “repudio a todo lo que está haciendo.

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, dijo que esa marcha era para festejar el cumpleaños de un preso. "Me imagino que festejarán el cumpleaños de Glas. Una verguenza para el país que hagan una marcha, convoquen gente para festejar el cumpleaños para alguien que está preso por haberle quitado el dinero a los ecuatorianos, no tiene presentación", expresó. (I)