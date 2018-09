Una columna anónima del New York Times aumenta la furia de Donald Trump

Washington -

Un furioso Donald Trump exigió desenmascarar al alto funcionario que escribió sin firmar un artículo en The New York Times en el que admite que jerarcas de la administración buscan frenar las “peores inclinaciones” del presidente.

“Si la cobarde persona anónima en realidad existe, ¡el Times debe, por razones de Seguridad Nacional, entregar a él/ella al gobierno de inmediato!”, tuiteó Trump.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2018