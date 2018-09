Jair Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil, fue herido con cuchillo durante mitin

Río de Janeiro -

Actualizado a las 16:29

Aunque en un primer momento su hijo dijo que el candidato de ultraderecha a las elecciones presidenciales de Brasil Jair Bolsonaro fue herido ligeramente, luego expresó que la herida comprometió parte del intestino, el hígado y el pulmón. Ahora está siendo intervenido quirúrgicamente.

Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!

— Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 6 de septiembre de 2018