Pablo Campana: Parte de personal público cesado podría ser acogido por sector privado

Lomas de Sargentillo -

Tras la fusión del Ministerio de Industrias y Producción (Mipro) al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones para dar paso al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, su titular Pablo Campaña confirmó este lunes que habrán recortes para lograr eficiencia.

"Siempre estamos buscando eficiencias, estamos buscando reducir gastos, viáticos, traslados, seguridad, estructuras administrativas, compras financieras sería una sola; definitivamente habrá un recorte como tiene que haber..." , sostuvo el secretario de Estado.

Sin embargo, añadió que será el sector privado el que ayude a reubicar a parte de los servidores públicos que serán cesados.

"Siempre trataremos de, en paralelo, dinamizar la economía con el sector privado para que sea el que este contratando constantemente personal y podamos reubicar cierto personal valioso con experiencia del sector público en el sector privado", explicó Campaña.

Parte de esta dinamización, expresó Campana, responde a contratos de inversión que se firman con el sector privado y citó los últimos tres procesos que suman más de $ 10.300 millones.

"Fueron tres procesos de firma de contratos, el uno fue de 12 contratos por $ 519 millones; el otro de 11 contratos por $ 314 millones; y el otro de 114 contratos por $ 9.435 millones...", especificó el ministro, durante un recorrido por la obra en construcción del nuevo centro de distribución nacional de Almacenes Tía, en el cantón Lomas de Sargentillo (Guayas).

Campaña señaló que esta inversión de $ 47 millones es parte de un contrato de inversión formado con esa empresa de $ 127 millones mediante el cual Tía se compromete hasta el 2028 en generar 300 plazas de empleo por año y construir 100 nuevos locales.

Construcción empezó en julio de 2017

El nuevo centro empezó a construirse el 10 de julio del 2017 y estará listo en el primer trimestre del próximo año en una superficie de 92 hectáreas. Tía tiene actualmente 8.173 empleados y 198 locales en 22 provincias.

En tanto, sobre la fusión con el Mipro, Campana agregó que fortalecerá "el magnífico trabajo que realizó Eva García al frente de esa cartera de Estado".

"Pienso que el cambio es muy positivo para fusionar, para buscar eficiencias, la economista Eva García hizo un magnífico trabajo en el Ministerio de la Producción, ahora entiendo que estaría pasando a otra entidad del Estado, en los próximos días al señor presidente lo hará conocer", sostuvo el ministro, quien adelantó parte del trabajo que realizará

"Ahora vamos a lograr eficiencia no sólo en bajar gastos si no también en la respuesta al cliente final... vamos a poder ser muchos más ágiles ya que aquí solo pasaría un trámite y no duplicidad de funciones". (I)