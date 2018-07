Abogado de Rafael Correa espera que se declare sobreseimiento en caso Fernando Balda

Cuenca -

A un día de que termine la instrucción fiscal en contra de Rafael Correa por su presunta participación en el secuestro de Fernando Balda, su abogado defensor, Caupolicán Ochoa, insiste en que el proceso y la decisión de la jueza no tienen sustento ni fundamento jurídico, y que todo se hace para "perseguir políticamente a un ciudadano".

"Yo aspiraría a que después que se examine el proceso, esperaría que en la audiencia preparatoria de juicio, al ver que no existen elementos serios de la Fiscalía, para avanzar en un juicio, ahí se declare el sobreseimiento", dijo Ochoa en rueda de prensa, en Cuenca.

Asegura que todo el proceso estuvo marcado por la parcialidad que -a su criterio- se notaba hasta en el tono de voz de la jueza que dictó orden de prisión preventiva a Correa, por no presentarse en una primera audiencia.

Video: En Derecho la defensa de #Correa por la denuncia de secuestro a Fernando Balda esperará que se fije fecha para la audiencia preparatoria de juicio y al mismo tiempo apelar por la orden de prisión contra el ex mandatario. @eluniversocom pic.twitter.com/373OOc4RC9 — Johnny Guambaña J. (@johnnygj333) 17 de julio de 2018

Con este escenario, Ochoa ya alista sus armas de defensa que se concentrarán en dos procesos paralelos. Por un lado apelar la orden de prisión dictada contra Correa por otra medida sustitutiva y, por otro, esperar la notificación para la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente.

Sobre el testimonio anticipado de Raúl Chicaiza, el abogado reconoció que "se vincula de alguna manera al expresidente", pero que al analizar a detalle los documentos de la Fiscalía, se evidencia que entre Chicaiza y Balda hubo "negociaciones de asuntos que atentaban contra la seguridad interior del Estado". Esto incluye la venta de programas y sistemas informáticos para invadir la privacidad de las personas.

Video: Sobre el testimonio anticipado de Chicaiza donde habría vinculado a Correa, el abogado defensor del expresidente, Caupolican Ochoa, asegura que en más de la mitad del expediente se habla de negociaciones que atentan a la seguridad nacional. @eluniversocom pic.twitter.com/6PIsvorKLm — Johnny Guambaña J. (@johnnygj333) 17 de julio de 2018

Aunque a su criterio la venganza se notó hasta en el tono de voz de la jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho, dice no desconfiar del trabajo judicial pero sí del momento político que vive el país, por eso aún no se define el regreso o no de Correa al Ecuador para que enfrente el proceso.

Considera que el trato de este caso es totalmente político, primero por venganza hacia Correa y segundo para promocionar la imagen de personajes como Balda, que no descarta su participación política en las elecciones del 2021. (I)