  Pagar al contado o a plazos ¿Cuál me conviene?

Para tomar esta decisión es importante tener en cuenta el tipo de bienes que desea adquirir, pues no en todos se requiere colocarlos a plazos; en algunos que representan una gran cantidad de dinero sí es necesario.

Entonces, elegir adecuadamente la modalidad de pago, además de esto, le ayudará a saber si está pagando de más, ya sea por un producto o servicio.

María Elizabeth Arellano, del Programa de Educación Financiera de Produbanco, aconseja que antes de escoger una de las opciones se debe:

1. Realizar un análisis previo del presupuesto.

2. Saber si tendrá capacidad de pago para cubrir con las cuotas de un crédito, siempre analizando los ingresos y gastos mensuales.

3. Preguntarse si podrá cumplir puntualmente y en su totalidad las cuotas.

Luego de esto, sugiere ver las opciones de endeudamiento, tales como:

1. Tarjeta de crédito.

2. Solicitar un préstamo en una institución financiera.

3. Pedir crédito directamente en la casa comercial.

Una vez aplicado este análisis, Francisco Nazati, jefe de Banca Personas en Procredit, menciona que pagar de contado siempre será la alternativa más conveniente, pues se evita comprometer los ingresos futuros.

“(Si pagamos en cuotas) nuestra capacidad de adquisición y endeudamiento se verá afectada. Es por ello que lo primero que debemos pensar es qué tan necesario es el objeto que deseamos adquirir a plazos”, aconseja.

Por ejemplo:

Al momento de comprar un celular en una casa comercial se muestran ofertas como cancelar a 18, 24 o 30 meses. Nazati sostiene que al inclinarse por las cuotas se pagaría del 20% al 30% adicional de lo que cuesta el equipo. Asimismo, indica que no es recomendable, puesto que para cuando se cancele, el celular estará descontinuado.

Pero ¿cuándo es estimable? Cuando se trata de un bien de larga duración sí aplica el pago a plazos como los electrodomésticos y enseres, indica.

En cambio, para el pago a contado, es necesario primero ahorrar para evitar el pago de los intereses.

¿En qué debo fijarme cuando realizo compras con tarjeta de crédito?

A continuación varios puntos a tener en cuenta:

1. Identificar el tipo de producto, sea televisor, ropa, entre otros.

2. Reconocer que la compra sea por necesidad y no por lujo.

3. Saber si voy a disponer del dinero para realizar el pago de la tarjeta.

4. Analizar el tiempo de diferido. “Si voy a comprar un electrodoméstico que me durará varios años, puedo diferir el consumo a unos 12 meses; pero si voy a comprar los alimentos en el supermercado que me durarán unas semanas, es mejor no diferir y pagar en efectivo o pago corriente con la tarjeta de crédito”, sugiere Arellano.

5. No pagar el valor mínimo de la tarjeta.

¿Es peligroso o no tener varias tarjetas de crédito?

Para Nazati y Arellano poseer varias tarjetas incrementa el riesgo de sobreendeudamiento, ya que en ocasiones los valores a pagar pueden ser bajos en cada tarjeta, pero sumados comprometen gran parte de los ingresos totales.

Para esto recomiendan: tener una o máximo dos. Por ejemplo: si viajo fuera del país, puedo tener una segunda que me permita realizar consumos internacionales, o si en un local no me aceptan una cierta tarjeta pagar con la segunda.

También, obtener tarjetas de recompensa en millas para ser canjeadas por boletos de avión. “Llegar a tener suficientes millas en ocasiones toma años, pero para mantener el servicio vigente se debe pagar costos de mantenimiento que, en ocasiones, compensan el pasaje que deseamos adquirir”, sugieren. (I)