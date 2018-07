Piedad Pineda Astudillo asumió la Alcaldía de Loja

Loja -

José Bolívar Castillo Vivanco entregó este jueves el despacho de la Alcaldía de Loja a quien era vicealcaldesa, Piedad Pineda Astudillo. El cargo del ahora exalcalde fue revocado por mandato popular el pasado 24 de junio. El cambio de mando se transmitió por la radio, el canal de televisión y las redes sociales del Municipio.

Los jefes departamentales de la Alcaldía y algunos simpatizantes se reunieron en el salón de actos del Municipio, donde se dio el traspaso. Castillo colocó en la solapa del saco de Pineda un broche que representa su condición de flamante alcaldesa.

“Vengo a entregarle (el mandato) con profunda alegría a una compañera con la que hicimos el plan Loja Siglo XXI (…) Yo no voy a estorbar en las decisiones que tome la alcaldesa, yo no voy donde no me invitan. Pero si es necesario estaré apoyando y empujando este plan”, dijo Castillo.

Recalcó la obra realizada en el cantón y agradeció a sus funcionarios y concejales. “Honor al que honor tiene (…) Un aplauso para este concejal”, dijo en su discurso refiriéndose a Sergio Torres, quien asumió la concejalía siendo alterno de su opositora Jeannine Cruz. También saludo la actitud del concejal Iván Ludeña.

En su prolongado discurso de despedida dio a entender que espera que la obra iniciada se concluya, enumerando el trabajo en el proyecto Regenerar y en parroquias, “muchas gracias señora alcaldesa por permitir que tengamos este acto en donde se saldremos por la puerta grande (…) seguiremos sirviendo a la patria” culminó Castillo.

“Tenemos que seguir, no hay dónde perderse. A seguir trabajando por el adelanto de la ciudad (…) son solo diez meses y tenemos que aprovecharlos al máximo”, dijo Pineda en su primer discurso como alcaldesa, cargo que ocupará hasta 2019, cuando se realicen las elecciones seccionales (24 de marzo).

El traspaso se dio luego de que el miércoles los concejales de oposición se reunieron en los exteriores de la Municipalidad para realizar un plantón y exigir la salida de Castillo, pues él había convocado a una sesión para que el Concejo analice su solicitud de otorgarle vacaciones por 40 días.

“Nosotros los seis concejales hemos resuelto no asistir a esta sesión y causa admiración que las puertas para poder subir al salón del Cabildo se encuentra con la Policía Nacional y Policía Municipal y no se han abierto”, reclamó el edil Víctor Samaniego. (I)