Rafael Correa ampliará su versión en Bruselas sobre caso Balda, entre las noticias de este jueves

Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para la jornada de este jueves 12 de julio de 2018:

En consulado de Ecuador en Bélgica declara hoy Rafael Correa

Este jueves, a las 12:00, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ampliará su versión desde el Consulado de Bruselas, en Bélgica, donde reside, por el caso del presunto secuestro del activista Fernando Balda en Colombia. La diligencia fue dispuesta por la Fiscalía, pero a solicitud de Caupolicán Ochoa, abogado defensor del exmandatario.

La diligencia se da a seis días de que se cierre la etapa de instrucción fiscal, en la que están involucrados Correa y otras nueve personas.

A la misma hora, pero en Quito, fue citado el expresidente de la Asamblea y actual legislador, José Serrano, con quien se habría reunido el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza para contarle lo que estaba viviendo por cumplir su deber policial en Colombia contra Balda.

El exmandatario tiene orden de prisión, por no haberse presentado ante la Corte Nacional el pasado 2 de julio, como lo dispuso la jueza Daniella Camacho, pero eso no influirá en su asistencia a declarar, pues no rige en Bruselas la orden, según los juristas.

Torre de 25 metros para Safary Xtreme surcará en barcaza por el río Guayas

A partir de las 14:00 de hoy, una torre de 25 metros, que será instalada en el área recreativa Safary Xtreme, del Malecón 2000 de Guayaquil, será trasladada en una barcaza desde Durán, por los ríos Babahoyo y Guayas.

El Safary Xtreme tendrá una serie de juego en un área adjunta a la rueda la Perla, en la parte norte del Malecón 2000, casi al pie del cerro Santa Ana.

A orillas del río Babahoyo, en el sector de Peñón del Río, de Durán, se armó la estructura de 25 metros de alto, que es uno de los cinco juegos mecánicos que se inaugurarán el jueves 19 de julio.

La llegada de la barcaza al área donde se instalará está prevista para las 17:00.

Se exhiben en Jardines del Malecón 2000 las réplicas de un transbordador espacial y una nave extraterrestre

A las 10:00 de este jueves, la fundación Malecón 2000 inaugura su exposición anual temporal, denominada “Expedición Galáctica”, como parte de la agenda de actividades por los 483 años de inicio del proceso fundacional de Guayaquil.

La muestra ocupará los jardines del Malecón 2000, en el norte de este espacio, y está abierta el público hasta el domingo 16 de septiembre.

Estarán en exhibición réplicas de un transbordador espacial y una nave extraterrestre. Además el sistema solar y explicaciones de por qué se extinguieron los dinosaurios.

Según la Fundación, el objetivo de la “Expedición Galáctica” es que grandes y pequeños vivan una experiencia cósmica con hechos que tuvieron un impacto en el pasado, como el primer viaje a la luna, la teoría de la relatividad de Einstein, y la de los agujeros negros de Hawking; o se sumerjan en el misterio de los alienígenas, y aprendan de los enigmas arqueológicos como Nazca y Stonehenge.

2.500 niños participan hoy en La Gran Pintada

En la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perasso, ubicada al ingreso del cerro San Eduardo, se desarrolla este jueves, a partir de las 10:30, el evento La Gran Pintada, concurso en el que participarán alrededor de 2.500 niños de diferentes instituciones educativas de Guayaquil, Tenguel, Posorja, Progreso, Puná y Manta.

El ganador del concurso, que es parte del programa educativo “Alrededor de Iberoamérica 2018”, viajará junto a su maestro guía a Galápagos, donde compartirá experiencias con los ganadores de Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú y Chile.

El concurso es organizado por Interagua en coordinación con la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil, Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, ciencia y cultura y el Municipio de esta ciudad.

El objetivo de este evento, según los organizadores, es lograr que los niños sean personas ambientalmente informadas y preparadas para desarrollar actitudes y habilidades prácticas que mejoren su calidad de vida y su entorno.

Foro de igualdad en Ambato

Este jueves desde las 10:00 en el auditorio del municipio de Ambato, Huachi Chico, se realizará el foro acerca de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, que tendrá la presencia de ponentes especializados en el tema. (I)