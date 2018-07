Un hombre violó y embarazó a dos hijas e hija nieta en El Oro

Pasaje -

Acusado de violar y embarazar a sus dos hijas y sospechoso de ser el padre del bebé que espera su hija nieta, fue detenido este domingo un sujeto a quien las autoridades buscaban desde el 2011 cuando su hija mayor lo denunció al descubrir el abuso del que sufrían sus hermanas.

El domingo pasado, cerca de las 14:00, el individuo de 55 años fue hallado por agentes de la Policía de Menores (Dinapen) en la zona ganadera conocida como Cerro Azul, jurisdicción del cantón Pasaje, El Oro. A pesar de la orden de prisión, él seguía viviendo con su esposa y con las tres víctimas.

Cuando fue detenido les comentó a los agentes que mantuvo relaciones sexuales con dos de sus hijas, con la primera entre el año 2008 y 2009 con quien procreó tres hijos de 14, 12 y 8 años; con la segunda hija tuvo dos vástagos, hoy de 10 y 7 años, respectivamente.

También habría abusado de su hija-nieta de 14 años de edad, quien tiene 6 meses de gestación, dijo el suboficial Franco Oviedo, de la Dinapen El Oro.

Desde el 21 de julio de 2011, el Juzgado Octavo de lo Penal de El Oro con jurisdicción en Pasaje ordenó la captura de este sujeto que logró esconderse en el campo. La Dinapen cree que lo protegía la familia, no saben si bajo amenaza. La esposa no está detenida. Ella está al cuidado de los menores de edad.

Vea también: Mauro Toscanini se disculpa por decir que supuesto violador de niña era su pareja

Una profesora de la escuela donde estudiaba una de las víctimas también habría realizado una denuncia en esa época.

El hombre fue trasladado desde Pasaje hasta el Centro de Rehabilitación Social de Machala, donde espera ser juzgado por los delitos.

“Es una enfermedad, es una angustia y una desesperación que me da. Uno no sabe lo que está haciendo. La primera vez que lo hice me arrepentí, pero uno ya no puede recapacitarse”, dijo el presunto agresor a medios locales.

Marisol Zambrano, del Centro de Atención Integral Rosa Vivar de Machala, dijo que este era un caso muy particular que preocupaba por la situación psicológica para las víctimas.

“Esperamos que los familiares se acerquen, o lograr contactarlas de alguna forma para ofrecer nuestra ayuda. El Centro de Atención cuenta con personal para ayudar social y psicológicamente a las víctimas y sus hijos”, aseguró. (I)