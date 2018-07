En la escena política de Cuenca aparecen nuevas cartas

Cuenca -

Mientras en la Prefectura del Azuay habrá una renovación, en la Alcaldía hay posibilidad de ir a una reelección. En Cuenca los grupos políticos con mayor representación son Igualdad y Participa Democracia Radical, el primero del actual alcalde, Marcelo Cabrera, y el otro del saliente prefecto, Paúl Carrasco, que se despide del cargo luego de tres periodos consecutivos, ya no puede reelegirse.

Y aparece otro personaje: el medallista olímpico Jefferson Pérez. Llegó desde España terminando una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca. Publicó en YouTube un video de él caminando por la ciudad: “Hoy en la madurez de mi vida me comprometo en enaltecer a mi ciudad, de recuperar el amor de los cuencanos por ella (…)”. No dará entrevistas, según su asistente, antes del 15 de julio. En el Centro Histórico ya abrió una oficina en la que funciona su movimiento Renace.

Participa, tras la desafiliación de la viceprefecta María Cecilia Alvarado, no tiene clara la propuesta de candidatos. Su director provincial, Diego Monsalve, dice que todo se resolverá en unas elecciones primarias abiertas aún sin fecha.

En el movimiento CREO, el director provincial, José Jara, asegura que tienen elementos suficientes, incluidas encuestas, para apostar por el actual asambleísta Esteban Bernal para la Alcaldía. El viernes el anuncio se hizo oficial.

En Igualdad saben que el único que cubre el perfil para postularse otra vez a la Alcaldía es Cabrera. Según el concejal Lauro Pesántez, este ya conoció oficialmente la propuesta y aunque el burgomaestre no niega ni confirma su participación, Pesántez confiesa que en el movimiento no hay otra figura. Desde la semana pasada Cabrera se encuentra fuera del país y no ha confirmado nada.

En Alianza PAIS por ahora no hay definiciones. Es más, de a poco sus directivos se han separado o desafiliado. (I)

26 grupos habilitados

para poner candidatos en Azuay, y otros 24 están en trámite, según la Delegación Provincial.

Jefferson Pérez (Renace), Esteban Bernal (CREO).