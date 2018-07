¿Cómo funcionan las adicciones? El psiquiatra José Rodríguez lo explica en Encuentros de Diario El Universo

¿Cómo funcionan las adicciones y su rehabilitación?. El tema despertó interés y expectativa entre psiquiatras, psicólogos, docentes, emprendedores, padres de familia, así como a representantes del área de recursos humanos de empresas, que esta mañana asistieron a Encuentros de diario El Universo.

Que es un problema social, que es un problema que afecta a las familias, se decían entre sí dos lectoras participantes previo a la exposición. El tema despertaba mayor interés porque el exponente era el perito psiquiátrico de la Fiscalía, José Rodríguez Calle.

"Siempre es bueno enriquecerse con estos temas para enfrentar lo que se nos viene, que cada vez y cuando el mundo está aceptando el uso de la marihuana como algo muy normal, y es algo que la sociedad lo está asimilando; entonces, sabemos que esto es algo que el país va a confrontar en muy poco tiempo, y quiero estar preparado para poder dar una palabra de aliento a la gente que me rodea: amigos, hijos, amigos de mis hijos", indicó Andrés Alvarado, quien trabaja como funcionario público.

"Uno como viejo", dijo Alvarado, de 55 años, sabe que la marihuana es un punto, que por más que ahora se lo disfrace de un manejo de medicina, o para uso recreativo, 'no te lleva a algo bueno'.

Al presentar al expositor, la editora de diario EL UNIVERSO, Nila Velázquez, hizo énfasis en que el objetivo de las charlas es ofrecer a los participantes los elementos para que puedan formarse criterios y sacar sus propias conclusiones.

"Tenemos un problema muy serio y tenemos que definirlo en el momento presente", empezó diciendo el perito sobre la adición, agregando que el problema no es de este siglo ni del siglo anterior, ya que la historia ha demostrado algo diferente.

Lo que sí se puede decir es que -dadas las circunstancias sociopolíticas- existen cambios, porque una cosa muy diferente es lo que ha sucedido 10 años atrás y otra lo que ocurre actualmente, "que ha aumentado en una proporción mucho mayor a lo que se supone debía darse en las proyecciones que se hacían en la relación al uso de sustancias", y que ha tenido muchas consecuencias en la población.

Las drogas y el alcohol no son para uso recreativo, y tienen diferentes efectos de acuerdo a la circunstancia. Si antes el consumo empezaba a los 14 años, ahora se inicia más temprano, dijo.

¿Por qué la gente usa drogas? Se preguntó. Porque alteran los estados de conciencia y corrige lo que se siente por uno mismo, se respondió. "Si yo no me siento cómodo conmigo mismo, con las drogas me siento mucho mejor, porque corrige mis inhibiciones". Debido a los estados de conciencia alterados, la droga altera lo que la persona siente por sí mismo.

¿Por qué se consume? prosiguió. Porque son sustancias de recompensa para aliviar el dolor, señaló Rodríguez, quien también trabajó como experto en el Consejo de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas.

La adicción es una enfermedad cerebral, pero qué determina el que su consumo por necesidad se convierta en adicción: el nivel de conflicto previamente establecido, como en el caso de una persona que viene de un ambiente de maltrato, o de un ambiente donde no hay un vínculo apropiado, expuso Rodríguez.

La enfermedad viene desde el embarazo y posparto, cuando el -primero feto y luego bebé- recibe el afecto de su madre. Las primeras atenciones las recibe de ella, enfatizó. Si ese ambiente no es adecuado, si el entorno familiar no le es satisfactorio, se deprime, y ese estado de ánimo en el que crece lo hace depresivo y propenso al consumo de sustancias.

Se empieza por la nicotina, le sigue el alcohol y luego la droga, consumo de crack, cocaína, hache, mezcla de sustancias.

Lo que determina el tratamiento en un adicto es la objetividad y no la subjetividad indicó. Una persona se puede recuperar en no menos de tres meses con internamiento en una clínica, pasado este tieempo, si se aplican seis meses, no habrá ninguna diferencia con relación a los tres anteriores agregó.

Después de los tres meses, tener un seguimiento por casi un año. Aún así, la persona recuperada queda con defecto de carácter debido a las lesiones causadas.

En general todos se someten a los mismos tiempos, a menos que hayan lesiones mayores, en que los tratamientos son más largos.

En cuanto a las alternativas terapéuticas, generalmente ya es tarde porque existe un problema de toxicidad, que ha causado un daño al cerebro.

Los diferentes tipos de adicciones que se presentan son al alcohol, a las compras, a los juegos, droga, comida, sexo, a las personas, entre otras.

Solo un vínculo afectivo, de amor entre la madre y su hijo desde el vientre, el mantener una buena comunicación, la correcta educación de los padres, quienes tienen que saber lo que no deben hacer con los hijos, puede ayudar a los hijos a crecer sanos, concluyó el perito de la Fiscalía.

Jennifer Plúas, 22 y Michelle Procel, 24, psicólogas, quienes trabajan en un centro de Rehabilitación, donde atienden a 20 internos, indicó que la disertación del psiquiatra las ayudó en la parte médica, en cuanto el por qué sucede, y las alteraciones de los estados de ánimo.

Mónica Pin, quien trabaja en el área de Recursos Humanos en una distribuidora de productos de consumo masivo, señaló que para ella fue importante el enfoque de la familia, porque también da capacitación; además, en la parte laboral señala que tienen el deber de ayudar al tabajador. No obstante, la normativa, el Código de Trabajo, es deficiente porque mientras el Gobierno establece que las empresas deben ayudar al trabajador con adición; en la parte estructural no hay apoyo en cuanto a entidades, en cuanto al servicio para ayudarlo.

Para el profesor Manuel Cañizares, de 61 años, se debe mantener el principio de valores y el vínculo de hogar (padre, madre hijos), lo que permite que los hijos sean orientados y guiados por sus padres. (I)