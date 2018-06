Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión plantea a la Asamblea revisar salarios de periodistas

Quito -

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) planteó a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea revisar y debatir el salario básico de los periodistas que asciende a $ 930,09.

La iniciativa fue expuesta por los dirigentes Roberto Manciati (AER-nacional) y Manolo Gavilánez, presidente de AER-Chimborazo, en su comparecencia para presentar reformas a la Ley de Comunicación, cuyas propuestas se receptarán hasta el 18 de julio.

La observación de AER se realizó al artículo 44 de la Ley de Comunicación sobre derechos laborales de los trabajadores de la comunicación, donde Manciati destacó el numeral dos sobre el derecho a las tablas salariales fijadas por la autoridad competente, a la seguridad social y más derechos.

Manciati cuestionó que el salario de los periodistas con título, que bordea los $ 900, dijo, sea el único básico que está sobre el resto de los ecuatorianos. ¿Por qué solamente los periodistas tienen ese básico unificado?, preguntó.

Además dijo que el problema se viene con los futuros comunicadores que con título no tendrán empleo, “porque un medio local y regional no contrata un periodista con título con ese salario”. Tal vez las grandes empresas mediáticas puedan contratar periodistas con esos salarios, el resto de medios, inclusive en Quito y Guayaquil, no lo hace.

El dirigente Manolo Gavilánez narró a los asambleístas que es difícil la situación de las radios de provincia en relación a las contrataciones de periodistas profesionales, porque “muchas veces ni siquiera hay para pagar la luz, peor para contratar a un profesional con un sueldo de cerca de novecientos dólares”.

El asambleísta Jorge Yunda (AP), tras cuestionar la propuesta de AER, dijo que el periodista debe ser bien remunerado y que el básico fijado es una de las pocas cosas rescatables que tiene la Ley.

Diego García (RC) también rechazó el planteamiento de la AER y dijo que no apoyará y menos bajar el salario. (I)