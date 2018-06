Veeduría cuestiona actuación de Consejo de Participación Transitorio

Quito -

Catedráticos y analistas agrupados en una denominada Veeduría por la Democracia advierten al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición que estarán "vigilantes" de las decisiones que tomará respecto de las personas que sean escogidas para asumir los "encargos" de las autoridades del Estado que sean sometidas a su evaluación; además, cuestionan que no se haya tomado acciones frente a la lucha contra la corrupción.

Este 25 de junio, la veeduría, liderada por César Ulloa, expresó su preocupación por las actuaciones del CPC de transición, como por ejemplo no implementar una política pública que active mecanismos de lucha contra la corrupción, o que no se busque impulsar la ley de extinción de dominio, para recuperar los recursos fruto de la corrupción. "Hay una deuda pendiente. Ecuador no tiene una política contundente en contra de la corrupción", dijo el veedor.

Además, Ulloa pidió a los vocales del Consejo de Transición que precisen cuáles son los perfiles de las personas que son encargadas en las instituciones evaluadas, y que se informe cuáles son los patrimonios con los que las autoridades ingresaron al servicio público, y a la vez, con el que lo dejaron.

En el marco de esta evaluación a los primeros meses de gestión del CPC, la veeduría expresó sus observaciones por la nominación de los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes designaron el pasado viernes a los 24 fiscales provinciales, fiscales esnte los que estaría el hermano del presidente Lenín Moreno, Guillermo Moreno.

"Creo que fue un mal comienzo. Y aunque confío en los vocales encargados, pues son personas de reconocida trayectoria, creo que cometieron un error, en tomar esta decisión y al designar sin transparentar los criterios. El Consejo de la Judicatura encargado le debe una explicación al país, porque fue poco transparente esa resolución", expresó Salim Zaidán, miembro de esta veeduría, y catedrático.

Ulloa dijo que les preocupa que los encargos sean una sucesión de decisiones precipitadas.

"Esta figura del encargo tiene que ser muy delicada, se tiene que operar con un bisturí y destreza enorme. Los encargos tienen que mirarse como algo muy transitorio, no se puede tomar decisiones de forma tan precipitada solo por reinstitucionalizar. No se puede actuar de esa manera. Esta semana se presenta la evaluación a los vocales del Consejo Nacional Electoral y creemos que sería un grave error si empieza a encargar por encargar", expresó Ulloa.

En los últimos meses, el CPC transitorio ha encargado las funciones de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de la Judicatura, y de las superintendencias de Economía Popular y Solidaria.

Evaluarán a miembros del CNE

Al mediodía de este lunes, el CPC de transición se reunió en Machala (El Oro) y en su plenaria aprobó los informes de evaluación a los vocales del CNE y del superintendente de Bancos, Christian Cruz, que fueron elaborados por un grupo de investigadores, que recomiendan el cese de los cargos.

Estos expedientes serán remitidos a los evaluados para que puedan presentar sus pruebas de descargo, por escrito y en una audiencia pública. Y serán los siete vocales del CPC transitorio los que decidirán la destitución.

Esta tarde, también el CPC posesionará al quinto vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, quien se encontraba en Estados Unidos por temas de estudio.

Él prometió cumplir con su función con transparencia y honor. "Prometo rescatar la justicia ecuatoriana en lo que pueda", dijo. (I)