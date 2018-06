Quiénes son los vocales del Consejo de la Judicatura designados por el CPC

Cuatro de los nuevos cinco vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados este martes por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, que los designó el pasado jueves 14.

Angélica Porras, Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail y Marcelo Merlo fueron juramentados. Mientras, se espera el arribo al país de Juan Pablo Albán, quien radica temporalmente en Estados Unidos, donde estudia en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame.

Los cinco integrantes fueron designados tras la ratificación del cese de funciones de los exintegrantes: Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía.

Aquí las semblanzas de los nuevos vocales:

Rubén Marcelo Merlo Jaramillo

Doctor en Jurisprudencia. Fue Contralor del Estado, Ministro de Gobierno y Policía, Director Ejecutivo del Centro de Estudios y Análisis. Además, integró la Comisión Nacional Anticorrupción y la Veeduría Ciudadana que acompañó a la Contraloría General del Estado en la auditoría a la deuda pública del periodo 2012-2017.

Mario Aquiles Rigail Santistevan

Doctor en Jurisprudencia. Fue Ministro de Trabajo y de Bienestar Social. Ha sido profesor en temas de Derecho, en las siguientes universidades: Estatal de Guayaquil, Laica Vicente Rocafuerte y Católica Santiago de Guayaquil, en esta última se desempeñó como asesor jurídico. Fue candidato a la Vicepresidencia de la República en 1984 y también presidió el Colegio de Abogados de Guayaquil.

Angélica Ximena Porras Velasco

Doctora en Jurisprudencia. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca y es especialista en Derechos Humanos. Es profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además, es integrante de la Academia del Colegio de Abogados de Pichincha. Fue coordinadora de investigación del Centro de Estudios y Difusión del Derecho de la Corte Constitucional y asesora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Zobeida Regina Aragundi Foyain

Abogada corporativa y especialista en Mediación, Gobernabilidad y Gerencia Política. Integró la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayaquil. Además, fue veedora para la renovación del Consejo Nacional Electoral y fue presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas de Guayaquil.

Juan Pablo Albán Alencastro

Doctor en Jurisprudencia. Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Doctorando del Center for Civil and Human Rights of University of Notre Dame (Estados Unidos de América). Es profesor titular –actualmente con licencia- del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, donde también fue Director del Consultorio Jurídico Gratuito. También impartió cátedra en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y fue docente de postgrado en las universidades San Francisco de Quito, Católica de Santiago de Guayaquil y Andina Simón Bolívar. Además fue profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Pázmány Péter Katolikus Egyetem de Budapest (Hungría). (I)