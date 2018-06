Decisión final sobre Gustavo Jalkh y vocales del Consejo de la Judicatura se define este jueves

Quito -

El futuro de Gustavo Jalkh y los cuatro vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) se definirá al mediodía de hoy , cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio anuncie su decisión de cesarlos o no de sus cargos.

Los siete consejeros transitorios sesionarían hoy para conocer el recurso de revisión que presentaron Jalkh, como presidente del CJ, y los vocales Néstor Arbito, Ana Peralta, Alejandro Subía y Rosa Jiménez, a la resolución que determinó su cesación, el pasado 4 de junio.

Ayer, el presidente del CPC, Julio César Trujillo, pidió que no le hicieran preguntas sobre los procesos de evaluación de autoridades e ironizó sobre sus comentarios.

“Podrían evitarme preguntas que de alguna manera me induzcan a anticipar criterio, por lejano que sea, porque ustedes ven cuánto nos critican porque dicen que ya hemos anticipado criterio. Decimos que todos los corruptos tienen que irse a la casa: ‘ya he anticipado criterio’. ¿He mencionado algún corrupto en particular? No, pero para ellos es anticipar criterio”, comentó entre risas ante los periodistas.

El CPC también conocería hoy la terna remitida por el presidente Lenín Moreno para designar al titular de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), que sería elegido con una norma específica, precisó el secretario general, Darwin Seraquive.

En tanto, ayer arrancó la evaluación de la gestión del superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero (ministro en el gobierno de Rafael Correa), y de los cuatro representantes (principales y suplentes) de los afiliados y jubilados del Banco del Seguro Social (Biess).

En el caso de la evaluación que se realiza a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, Paúl Salazar, Ana Paredes, Luz Haro y Mauricio Tayupanta, y del superintendente de Bancos, Christian Cruz, la comisión técnica que investiga su gestión tiene hasta el 19 de junio para entregar el informe final, recomendando su cesación o no.

El de la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, se debe entregar el 25 de junio.

Los evaluados podrán expresar sus alegatos de descargo en contra de ese expediente. (I)