Ventas crecieron en los primeros meses de 2018

Quito -

Las ventas en el país han tenido un auspicioso inicio de año al registrar $ 976 millones más que en el anterior. Es que dichas ventas movieron $ 20.703,5 millones en solo dos meses (enero y febrero del 2018).

La cifra es mayor en 4,9% a lo registrado en los mismos meses del 2017 y que fueron por un total de $ 19.727,4 millones. Así lo revela un estudio de Infomedia, con base en los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), publicado hace pocos días.

Comparando el 2018 con el 2017, el mes de mayor incremento en el presente año fue febrero, con un aumento en las ventas del 6,7% ($ 663,5 millones); además, ese mes registra también un alza del 4,56% de ventas ($ 462,0 millones) respecto del mes anterior (enero 2018).

Según el informe, las actividades económicas que han tenido aumento en sus ventas fueron el comercio al por mayor y menor con 10%; distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento, con un incremento de 9,8%; y las industrias manufactureras (8,9%).

En tanto los sectores con menor movimiento han sido actividades de hogares como empleadores (-20,8%); construcción (20%) y actividades profesionales, científicas y técnicas con -13,9%.

¿Pero a qué se ha debido el comportamiento positivo de las ventas? Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, opina que es lógico que se hayan incrementado las ventas, pues se compara con 2017 que fue un muy mal año.

En el primer bimestre de 2017 las salvaguardias aún no se habían desmontado y había incertidumbre por el tema electoral. Además, indica, en el 2018, el Gobierno ha inyectado dinero a través de deuda lo cual ha contribuido a que suba el consumo y aumenten importaciones y ventas en el sector comercial y productivo.

Explica que para el sector comercial, que es el que más creció, es bueno que aumenten las ventas; sin embargo, les asalta la duda si este comportamiento será sostenible o no.

Sobre el comportamiento del sector de la construcción explica que “resulta entendible” que no haya subido porque recién se pudo derogar la Ley de Plusvalía en marzo pasado tras la consulta popular.

Según los cálculos del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, la facturación del sector comercial representó entre enero y febrero de este año $ 10.288 millones, es decir, hubo aumento del 9% respecto al año anterior, “lo cual es positivo”.

Explica que el sector comercial representa el 45% de la facturación a nivel nacional. No obstante, Arosemena cree que se debe trabajar en un crecimiento sostenible, pero esto no se logra con temas como la anunciada subida de aranceles que aumenta la desconfianza e incertidumbre: “Ya vamos para la tercera semana y aún no sabemos la lista de partidas”.

Según el empresario, el crecimiento del comercio genera empleo; mientras que la contracción, el efecto contrario.

Edy Castillo, presidente de la Asociación de Distribuidores de Licores, confirma que en los meses de enero y febrero hubo incremento de ventas, pero lo atribuye al retiro de salvaguardias y al acuerdo con la Unión Europea. Hemos tenido promociones, comenta.

Pero afirma que para los meses de marzo y abril el movimiento “ha bajado”. (I)

Confianza

El Banco Central informó que el Índice de Confianza de los consumidores creció en el primer bimestre del año. En 2017 fue de un promedio de 37,1,mientras que este año fue de 40,2. Según David López, jefe económico de la Cámara de Comercio de Quito, si bien subió, es un índice promedio. (I)